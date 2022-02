Alphabet i Google chwalą się dużymi wzrostami za 2021

Alphabet zaprezentował swoje wyniki roczne. Google i spółka zarobiły naprawdę, ale to naprawdę dużo.

Alphabet zaprezentował wyniki za miniony rok. Ile zarobili Google czy YouTube? Okazuje się, że nadzwyczaj dużo. Przychody Alphabetu wyniosły w 2021 aż 258 miliardów dolarów. To wzrost aż o 41% w porównaniu do 2020. Imponujący wzrost dotyczy też zysków. Wyniosły one 79 miliardów dolarów i urosły o 31%.

Kluczowym rynkiem dla Google'a są USA. To właśnie tam wygenerował on aż 117 miliardów dolarów przychodu. Dla porównania region EMEA razem (Europa, Bliski Wschód i Afryka) to 79 miliardów dolarów.

Na czym zarabia Google?

Jeśli chodzi o poszczególnie produkty, to najwięcej pieniędzy przynosi oczywiście najbardziej znany członek rodziny Alphabetu, czyli wyszukiwarka Google i reklamy Google Ads. Telefony Google Pixel nie stanowią zauważalnej części przychodów, firmy, ale Sundar Pichai i tak odnotował wzrost ich sprzedaży.

Alphabet mocno zwiększył też zatrudnienie. W 2020 pracowało w firmie 135300 osób, a teraz 156500. Oczywiście liczba ta nie obejmuje wszystkich zatrudnionych w firmach zewnętrznych podwykonawców wpiętych w machinę Google'a.

