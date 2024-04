Orange: Nie działają niektóre strony? Jest prosty sposób

Niektórzy użytkownicy Orange Światłowód mogą spotykać się z dziwnym znikaniem witryn. Adres jest poprawny, na innym łączu wszystko działa, a na światłowodzie już nie. Co robić?

Niewinne odkrycie podczas aktualizowania RSS-ów

Podczas przeglądania zagranicznych źródeł artykułów od pewnego czasu zacząłem walczyć z dziwnym problemem. RSS listował je poprawnie, ale już wejście na stronę internetową było niemożliwe. Po wyłączeniu wszelkich filtrów, zmianie DNS-ów, wyłączeniu firewalla w FunBoksie czy nawet po drastycznym ograniczeniu poziomu bezpieczeństwa załamałem ręce. Nic nie pomagało.

Udałem się więc na czat dostępny w aplikacji Mój Orange z prośbą o pomoc. Początkowo sądziłem, że to usługa Cybertarcza zaczęła rozrabiać, jednak konsultantka przekazała mi, że jest ona nieaktywna na koncie i przekierowała czat do specjalisty działu technicznego.

Ten dowiedział się, że sprawa nie dotyczy żadnego urządzenia końcowego per se, bo wystarczy, że nakarmię komputer lub telefon Internetem T-Mobile czy nawet mobilnym Internetem Orange i strony takie jak androidpolice.com czy XDA Developers działają poprawnie. Co więcej, redakcyjni koledzy korzystający z Funboksów i światłowodu Orange tego problemu (jeszcze?) nie mają.

Włączenie IPv6 rozwiązało wszystkie problemy

Jak się okazuje, wystarczy w naszym loginie do Neostrady dodać na końcu /ipv6, by problem natychmiast ustał. Login w tej wersji wymusza połączenie w nowszym, znacznie pojemniejszym protokole komunikacyjnym IPv6, zamiast jego poprzednika IPv4.

Jak wymusić IPv6 w Orange Światłowód:

- otwórz w przeglądarce adres 192.168.1.1

- zaloguj się hasłem administracyjnym do routera (znajdziesz je na etykiecie routera Orange),

- przejdź strzałkami w prawo do kategorii Ustawienia zaawansowane i wybierz Połączenie z internetem

- na końcu pozycji Login dodaj /ipv6 i zapisz ustawienia.

Jeśli boisz się, że coś sknocisz podczas zabawy z ustawieniami routera (i słusznie, jest tutaj wiele niszczycielskich możliwości), konsultant zarówno na infolinii, jak i w aplikacji Mój Orange jest w stanie zdalnie zmienić tę konfigurację za Ciebie.

IPv6 dla wszystkich?

Zapytałem, czy to znaczy, że wszyscy nowi klienci Orange Światłowodu mają teraz domyślne aktywny IPv6 - w końcu koledzy z redakcji nie musieli grzebać w swoich routerach, by wszystko działało. No i okazuje się, że nie, domyślnie w Orange wciąż aktywny jest IPv4, na którym zwykle wszystko działa. Jeśli jednak będziecie mieli wybiórcze problemy z dostępem do niektórych serwisów, które w żadnym wypadku nie podlegają banowaniu w myśl polskiego prawa, wymuszenie IPv6 może przyjść Wam z pomocą.

