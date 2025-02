Orange: nowe GB do zgarnięcia. Musisz się spieszyć

Zaglądając do sekcji Odkryj w apce, klienci Orange Flex będą mogli pobrać dwa kody na darmowe 14 GB , ważne przez 7 dni – dla siebie i drugiej połówki. Warto się pospieszyć – z okazji można skorzystać tylko dzisiaj, do końca dnia.

Dla tych, którzy chcą poczuć klimat walentynek, Orange przygotował ponadto miłosny motyw w aplikacji. By go sobie ustawić, wystarczy wejść w Mój profil > Wygląd i wybrać grafikę. Można też dotknąć kafelek w sekcji Odkryj, co od razu przeniesie do wyboru motywu.