Rozmawiasz dużo przez komórkę? Lepiej przestań

Naukowcy z Chin odkryli, że osoby rozmawiające przez telefon komórkowy przez co najmniej 30 minut tygodniowo są o 12% bardziej narażone na nadciśnienie tętnicze o tych, którzy rozmawiają krócej.

Częste rozmawianie przez telefon komórkowy pogarsza kondycję psychiczną i wywołuje zaburzenia snu, co może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych i podwyższonego ciśnienia krwi. Ponadto niektóre badania sugerują, że promieniowanie RF-EMF emitowane przez telefony komórkowe może mieć niekorzystne skutki na poziomie molekularnym i komórkowym, w tym uszkodzenia DNA, stres oksydacyjny i stany zapalne. Efekty te mogą się również przyczyniać do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Mechanizmy biologiczne leżące u podstaw dodatniego związku między rozmowami przez telefon komórkowy a ryzykiem nadciśnienia tętniczego wymagają jednak dokładniejszego przeanalizowania.

– wyjaśnił prof. Xianhui Qin, kierownik badań ze szpitala Nanfang w Southern Medical University w Guangzhou w komentarzu przesłanym agencji Newseria Innowacje

Chińscy naukowcy zbadali związek między używaniem telefonu komórkowego do rozmów a nowo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Posłużyły im do tego dane zebrane z kwestionariuszy oraz informacje z brytyjskiego Biobanku. Pod uwagę wzięto takie parametry, jak wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, rasa, predyspozycje genetyczne do wystąpienia nadciśnienia, wykształcenie, palenie papierosów i poziom glukozy we krwi. W badaniu wzięło udział ponad 212 tys. osób w wieku od 37 do 73 lat, które nie chorowały na nadciśnienie tętnicze.

Mediana okresu obserwacji wynosiła 12 lat. W tym czasie u 7% badanych rozwinęło się nadciśnienie tętnicze. Osoby korzystające z telefonów komórkowych były przy tym o 7% bardziej narażone na wystąpienie choroby niż osoby, które ich nie używały. Wykazano również, że czas spędzony na rozmowach telefonicznych ma związek z większym ryzykiem pojawienia się nadciśnienia. Osoby rozmawiające przez komórkę przez minimum 6 godzin tygodniowo były o 25% bardziej narażone na wzrost ciśnienia krwi od osób, dla których ten czas wynosił średnio do 5 minut tygodniowo. Użytkownicy rozmawiający przez co najmniej pół godziny były narażone na wystąpienie nadciśnienia o 12% bardziej od tych mało rozmawiających.

Prawdopodobieństwo zachorowania na nadciśnienie było oczywiście większe u osób, u których było wysokie ryzyko uwarunkowane genetycznie i rozmawiały przez telefon komórkowy przez co najmniej 30 minut w ciągu tygodnia. Było ono o 33% wyższe niż u osób z niskim ryzykiem genetycznym, które na rozmowach spędzały mniej niż 30 min tygodniowo. Wyniki były podobne dla kobiet i mężczyzn. Co istotne, korzystanie z zestawu głośnomówiącego nie miało wpływu na prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

Wyniki badań chińskich naukowców mogą mieć istotne znaczenie dla ograniczenia rozmów z telefonów komórkowych w celu profilaktyki nadciśnienia tętniczego. Jak podkreśla prof. Xianhui Qin, zanim możliwe będzie sformułowanie jakichkolwiek zaleceń klinicznych, trzeba przeprowadzić dalsze badania.

Po pierwsze, koniecznie należy przeanalizować związek między rozmowami przez telefon komórkowy a ryzykiem wystąpienia innych chorób naczyniowych. Dla przykładu inne badanie wykazało, że dłuższe korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu tygodnia, w celu wykonywania lub odbierania połączeń, było istotnie związane z wyższym ryzykiem wystąpienia nowego epizodu przewlekłej choroby nerek. Po drugie, konieczne są dodatkowe badania w celu zbadania mechanizmów leżących u podstaw związku między rozmowami przez telefon komórkowy a chorobami naczyniowymi. Nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych, możliwych do uniknięcia czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i przedwczesnej śmierci na całym świecie. Globalna, standaryzowana pod względem wieku częstość występowania nadciśnienia wynosiła w 2015 roku 24,1 proc. wśród mężczyzn i 20,1 proc. wśród kobiet. Stąd też istnieje pilna potrzeba określenia większej liczby modyfikowalnych czynników w celu poprawy pierwotnej profilaktyki nadciśnienia tętniczego i zmniejszenia związanego z nim poważnego obciążenia chorobam.

– powiedział ekspert z Southern Medical University w Guangzhou

Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka zawału serca i udaru oraz główną przyczyną przedwczesnej śmierci. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na tę chorobę cierpi prawie 1,3 mld osób w wieku od 30 do 79 lat. Jednocześnie z danych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego wynika, że w 2022 roku 3/4 światowej populacji w wieku minimum 10 lat posiada telefon komórkowy. Liczba użytkowników telefonów komórkowych jest większa niż użytkowników Internetu.

