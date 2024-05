Kula ognia rozświetliła niebo. Sensacja nad Portugalią i Hiszpanią

Według Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) fragment komety rozświetlił niebo nad Hiszpanią i Portugalią. Zjawsko rozpoczęło się w sobotę, późnym wieczorem, mieszkańcy Lizbony zachwycili się tym widokiem, twierdząc że widok przypominał film.

W niedzielę ESA udostępniła wideo z widokiem "ognistej kuli" na swoim profilu X. To niesamowite zjawisko określono mianem "oszałamiającego meteora", który rozbłysnął nad miastem Caceres w zachodniej Hiszpanii, blisko granicy z Portugalią.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!



Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.



Credit: ESA/PDO/AMS82 - AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW