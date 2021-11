Netflix Games także na iOS

Netflix coraz chętniej wchodzi na rynek gier mobilnych. Tym razem jego usługa mobilnego grania pojawiła się na iOS.

Netflix nie robił żadnej tajemnicy z tego, że zamierza mocniej wejść do sektora gier mobilnych. Wcześniej udało się to zrobić na Androidzie, teraz także na iOS. Ekosystem Apple'a zawsze był jednak problematyczny dla usług tego typu. Wystarczy przypomnieć jakie problemy miały takie projekty jak Microsoft xCloud, Facebook Gaming czy Google Stadia. Tam w końcu wybrano wariant działania w przeglądarce. Nie jest to jednak równie wygodne dla wielu osób. Apple udowodnił jednak kolejny raz, że Netflix ma specjalne traktowanie.

Już wcześniej wyciekały mejle, z których dowiadywaliśmy się, że Apple jest w stanie iść na bardzo duże ustępstwa względem Netfliksa. Najpewniej chodzi o pobieranie o wiele niższej prowizji. Usługa Netflix Games na iOS zawiera takie tytuły jak Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Shooting Hoops oraz Teeter (Up). Z kolei zapowiedziany tytuł Hextech Mayhem: A League of Legends Story, na który będzie trzeba wydać pieniądze na komputerze, mobilnie będzie bezpłatny dla subskrybentów Netfliksa.

Zobacz: Netflix - co pojawiło się w tym tygodniu? 7 listopada 2021

Zobacz: CANAL+ z Netflix i HBO za 50 zł. Okazja na święta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix, wł