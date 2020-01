Twisto umożliwia podział rachunku na kilka osób

Twisto wprowadza split. Nowa funkcja umożliwia łatwy podział rachunku na kilka osób - wystarczy do tego kilka kliknięć. Wkrótce pojawią się też inne funkcjonalności, w tym Google Pay, Apple Pay i możliwość spłaty wydatku w ratach.

Twisto split to nowa funkcja, z której mogą korzystać użytkownicy tej platformy płatniczej. Umożliwia ona łatwy podział rachunku na kilka osób, na przykład za wspólny obiad w restauracji. Split może przydać się w każdej sytuacji, w której wolelibyśmy uniknąć niewygodnych rozliczeń gotówkowych.

- Twisto split idealnie sprawdzi się podczas wyjść z przyjaciółmi, zrzutek na prezent, rodzinnych zakupów, czy na wakacjach. Aplikacja będzie pamiętała za nas, kto i ile pieniędzy powinien nam oddać i przypomni znajomym o konieczności zwrotu. Osoby, które nie mają Twisto dostaną powiadomienie przez SMS lub mail i będą mogły spłacić split BLIKIEM lub przelewem.

- powiedziała Renata Salata, Chief Growth Officer w Twisto

Osoba, która otrzyma split, ma 7 dni na opłacenie swojej części rachunku. Po tym czasie nieuregulowana płatność wróci do nadawcy. Twisto umożliwia podział każdej płatności, z dowolną liczbą osób. Minimalna kwota, o której zwrot możemy się zwrócić, to 1 zł. Aplikacja umożliwia wysłanie razem ze splitem rachunku za dzieloną transakcję, a także przesłanie wiadomości lub GIF-a.

Wkrótce raty oraz Google Pay i Apple Pay

Twisto zapowiada wdrożenie nowych funkcjonalności do aplikacji. Będą to płatności Google Pay i Apple Pay, a także możliwość rozłożenia zapłaty za zakupy na raty.

- Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem nowych, przydatnych funkcji w naszej aplikacji. Jeszcze w tym kwartale powinniśmy udostępnić płatności z Google Pay, a niedługo później Apple Pay. Pracujemy także nad wdrożeniem możliwości rozłożenia zakupy na raty jednym kliknięciem. Wiemy, że są to funkcjonalności, na które czekają nasi klienci.

- dodała Renata Salata

Twisto - jak to działa

Twisto to karta do codziennych płatności, połączona z aplikacją mobilną, z którą można bezpłatnie odroczyć termin zapłaty za zakupy do 45 dni, a za granicą transakcje są rozliczane po najlepszym kursie wymiany, bez opłat i prowizji. Karta Twisto jest bezpłatna i można nią płacić w każdym sklepie internetowym i stacjonarnym, w którym akceptowany jest Mastercard.

Aby korzystać z karty Twisto należy pobrać aplikację na telefon i zarejestrować się. Po otrzymaniu miesięcznego limitu można robić zakupy. Limit przyznawany jest na podstawie deklaracji klienta oraz ocenie jego zdolności kredytowej i może sięgać kilku tysięcy złotych. Aplikacja i karta są darmowe, bez względu na liczbę wykonanych transakcji. Poziom wykorzystania limitu i zestawienie wszystkich transakcji są widoczne w aplikacji w czasie rzeczywistym. Użytkownik dostaje także powiadomienie push po każdym zakupie i zestawienie wydatków na koniec dnia.

Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Na początku kolejnego miesiąca użytkownik otrzymuje podsumowanie i dodatkowe 15 dni na uregulowanie należności. W tym czasie może zdecydować, czy spłaci całość wydatków nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, czy przesunie płatności o następny miesiąc. Po spłacie całej sumy ponownie otrzymuje do wykorzystania bezpłatny limit kredytowy. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesunąć płatność o kolejny miesiąc (maksymalnie do 90% sumy wszystkich wydatków), limit do wykorzystania w następnym miesiącu zostanie pomniejszony o kwotę, która przesunął. Przesunięcie terminu płatności wiąże się z kosztem w wysokości 4,50 zł za każde przesunięte 100 zł (45 zł za każdy 1000 zł).

