Przelewy na numer telefonu BLIK dostępne dla klientów T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank udostępniły swoim klientom możliwość wykonywania przelewów na telefon BLIK. To najszybszy sposób przekazywania pieniędzy pomiędzy klientami różnych banków bez konieczności znajomości numeru konta bankowego odbiorcy. Użytkownicy BLIKA mogą przelewać pieniądze w ten sposób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych dziesięciu banków.

Zaletą przelewów na telefon BLIK jest przede wszystkim to, że użytkownik nie musi znać numeru konta do przelewu, a pieniądze docierają do odbiorcy natychmiast, nawet jeśli korzysta z usług innego banku.

Zobacz: Operator systemu BLIK otrzymał zgodę na wprowadzenie usługi „prośba o przelew na telefon”

T-Mobile Usługi Bankowe dołączyły do systemu BLIK w październiku 2016 roku i stopniowo udostępniają kolejne funkcje. Od teraz klienci aplikacji będą mogli korzystać z przelewów na telefon BLIK. Użytkownicy zobaczą w swojej aplikacji mobilnej, komu mogą w ten sposób przesłać pieniądze. Dzięki temu nie będą musieli pytać danej osoby o to, czy korzysta z przelewu na telefon.

- Ten typ przelewu ma szereg zalet, które z pewnością docenią nasi klienci. Przede wszystkim, nie trzeba znać numeru rachunku odbiorcy – by przelać środki wystarczy numer telefonu. Przelew jest natychmiastowy, nawet w weekendy i święta, co oznacza, że pieniądze trafiają do odbiorcy w czasie rzeczywistym. W dodatku, nie pobierana jest za niego opłata, jak przy zwykłych przelewach natychmiastowych – podkreśla Tomasz Figarski, Menedżer Zespołu T-Mobile Usługi Bankowe.

Obecnie, po uruchomieniu usługi w T-Mobile Usługi Bankowe, już dziesięć banków umożliwia wykonywanie przelewów na numer telefonu BLIK. Możliwe jest to także w Alior Banku, Banku Millennium, Credit Agricole, Getin Banku, ING Banku Śląskim, mBanku, PKO Banku Polskim, Santander Banku i Pekao S.A. Przelewy na numer telefonu są bezpłatne.

Jak działa przelew na numer telefonu BLIK

Aby korzystać z przelewów na numer telefonu BLIK, użytkownik musi powiązać ten numer ze swoim rachunkiem bankowym – robi to w aplikacji bankowości mobilnej. Informacja taka trafia do systemu BLIK. Dzięki temu, gdy inny użytkownik BLIKA chce wysłać przelew na numer telefonu, jego bank może sprawdzić w systemie BLIK, na jaki numer rachunku ma wykonać przelew. Pieniądze trafiają na konto odbiorcy niemal natychmiast – nawet jeśli nadawca przelewu ma konto w innym banku niż jego odbiorca.

Zrealizowanie przelewu na numer telefonu BLIK jest bardzo proste. Po uruchomieniu aplikacji mobilnej banku należy wybrać „Przelew na telefon BLIK”, następnie z książki kontaktów trzeba wybrać osobę, której mają być przekazane pieniądze (za pierwszym razem aplikacja mobilna banku poprosi o dostęp do kontaktów zapisanych w telefonie) lub po prostu wpisać jej numer telefonu. Użytkownik wybierając odbiorcę przelewu z listy kontaktów, widzi, czy dana osoba również korzysta z tej funkcji i może otrzymać przelew na numer telefonu BLIK. Dalej po wpisaniu kwoty i tytułu przelewu wystarczy zatwierdzić go PIN-em aplikacji mobilnej. Już po chwili odbiorca przelewu będzie miał pieniądze na swoim koncie, o ile wcześniej powiąże swój numer telefonu z numerem rachunku bankowego w aplikacji mobilnej.

Zobacz: Bilety do Multikina za 10 zł jeśli zapłacisz z BLIK

Zobacz: Wzrost BLIKA po trzech kwartałach 2019 r. Więcej transakcji niż w pierwszych 4 latach

Źródło tekstu: BLIK