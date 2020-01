Opera przejmuje fintech Pocosys z płatnościami Pocopay. Wyrośnie konkurencja dla Revoluta?

Firma Opera wywołała ostatnio kontrowersje związane ze swoją działalnością biznesową, która odbiega znacząco od jej pierwotnego, przeglądarkowego profilu. Najnowsza inwestycja Opery potwierdza, że firma ma szersze plany i zamierza ambitnie wejść na rynek fintech.

Opera ogłosiła zakończenie procesu przejęcia estońskiej spółki Pocosys, a także zawarcie umowy na późniejsze pozyskanie Pocopay, siostrzanej firmy, która ma licencję instytucji płatniczej i świadczy usługi finansowe w Unii Europejskiej. Dzięki tym transakcjom, po Göteborgu w Szwecji, Tallinn stanie się drugim europejskim, fintechowym centrum Opery. Proces przejęcia Pocosys został sfinalizowany 17 stycznia, natomiast transakcja dotycząca Pocopay czeka jeszcze na zatwierdzenie przez Estoński Urząd Nadzoru Finansowego.

Opera szczyci się w Europie 50 milionami aktywnych użytkowników swojej przeglądarki miesięcznie, zarówno w wersji desktopowej, jak i na smartfony. Do nich też mają być skierowane nowe usługi fintech Opery. Na razie nie zostały one bliżej przedstawione, chociaż wiele wskazuje na to, że będzie to oferta kontynuująca dotychczasowe usługi finansowe Pocopay.

Firma Pocosys powstała pięć lat temu w Tallinie i zajmuje się tworzeniem narzędzi dla branży finansowej. Swoje oprogramowanie dostarcza między innymi klientom w Wielkiej Brytanii czy Japonii, a wśród wdrożeń ma system finansowy Pocopay, pozwalający na dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnej – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak u sprzedawców on-line. Wśród funkcji są też narzędzia przypominające BLIK-a – możliwość wysyłania z aplikacji próśb do znajomych o przelanie określonych kwot. Prośby mogą być kierowane na e-mail czy numer telefonu. Pocopay współpracuje z MasterCard, a dzięki swojej licencji prowadzi działalność finansową w Estonii, Finlandii, Hiszpanii i Holandii.

Źródło zdjęć: Pocosys

Źródło tekstu: Opera