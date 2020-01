Nowy rok i bunt kas fiskalnych. Czyżby bomba millenijna z opóźnionym zapłonem?

Nowy Rok przywitał niektórych przedsiębiorców awarią kas fiskalnych. Jak pisze portal bezprawnik.pl, 1 stycznia 2020 roku w drukarkach fiskalnych Navitus Delio wystąpił błąd zegara, który uniemożliwia wydrukowanie paragonu z właściwą datą. Utrudnia to między innymi pracę Multikina, które zachęca do dokonywania zakupów przez Internet.

Multikino Polska oraz klub Legia Warszawa to podmioty, które poinformowały o awarii kas fiskalnych i odsyłają klientów na swoje strony internetowe. Problem jednak może dotyczyć także innych firm, które korzystają z urządzeń Delio. Jak podał Novitus, dostarczający na rynek kasy i drukarki fiskalne, w drukarkach fiskalnych Delio doszło do błędu zegara. Z tego powodu nie da się przy użyciu tego sprzętu wystawić paragonów z właściwą datą, co może sparaliżować wiele firm, utrudniając życie im oraz ich klientom. Pisze o tym portal bezprawnik.pl.

Firma Novitus chce wziąć na siebie kosztu naprawy. Problem dla użytkowników drukarek fiskalnych Delio będzie polegał na konieczności ich dostarczenia do partnera Novitus, który opiekuje się danym urządzeniem. A to, jak łatwo się domyśleć, spowoduje wydłużenie całego procesu. Dodatkowe opóźnienia mogą wyniknąć z liczby urządzeń, które wymagają naprawy - ta nie została podana. Sama naprawa nie jest zbyt skomplikowana - tak przynajmniej twierdzi Novitus.

