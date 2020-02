mBank wprowadził usługę „prośba o przelew na telefon” w BLIK

mBank umożliwił klientom wysyłanie do osób z listy kontaktów w telefonie prośby o przelew z wykorzystaniem systemu BLIK. Nowa usługa ułatwia i przyśpiesza rozliczenia między znajomymi. Wystarczy, że klient wyśle prośbę o przelew, a znajomy zaakceptuje ją w aplikacji mobilnej jednym kliknięciem. Pieniądze natychmiast trafią na konto nadawcy.

Z usługi mogą korzystać osoby, które mają najnowszą wersję aplikacji mobilnej mBanku (3.33), a ich numer telefonu jest zarejestrowany w systemie BLIK.

Aby wysłać prośbę o przelew na telefon, należy zalogować się do aplikacji i wejść do zakładki „Płatności”. Następnie kliknąć w pole „Prośba o przelew” i wybrać odbiorcę z listy kontaktów. Na liście automatycznie pojawiają się znajomi, którzy korzystają z systemu BLIK. Potem wystarczy wpisać kwotę oraz krótki opis, za co chcemy się rozliczyć i nacisnąć „Wyślij”. Resztą zajmuje się bank: uzupełnia pozostałe dane potrzebne do przelewu i wysyła na nr telefonu odbiorcy powiadomienie. Aby zaakceptować prośbę, wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji. Znajomy ma na to 72 godziny.

Usługa jest bezpłatna. Maksymalnie można w ten sposób przelać 500 zł. Obecnie takie rozliczenie dostępne jest pomiędzy klientami mBanku, ale jak zapowiada BLIK, już niebawem kolejne banki wprowadzą „Prośbę o przelew na telefon BLIK”. Wtedy klienci będą mogli się rozliczać także między znajomymi, którzy mają konta w innych instytucjach. mBank planuje też rozszerzyć funkcjonalność usługi i umożliwić klientom automatyczne rozliczanie z wieloma osobami z listy kontaktów. W tej chwili klient może wysłać jedną prośbę do jednej osoby.

Nowa usługa jest w całości realizowana w ekosystemie bankowym, wyłącznie po zalogowaniu do aplikacji mobilnej. Nie będzie możliwości wysłania prośby do osób, które nie korzystają z usługi „Przelew na telefon BLIK”. To gwarancja, że pieniądze przelejemy wyłącznie do znanej nam osoby, której tożsamość została zweryfikowana przez bank.

Przelewy na numer telefonu BLIK są coraz popularniejszym sposobem rozliczeń. Pieniądze docierają do odbiorcy natychmiast, nawet jeśli ma konto w innym banku. Prośba o przelew jest kolejnym udogodnieniem, które znacznie ułatwia rozliczenia między znajomymi.

