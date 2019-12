Kościół XXI wieku - minister i episkopat zachęcają do zbierania ofiary kartą

Polska Bezgotówkowa rozwija swoją promocję płatności kartą. Tym razem razem z ministrem finansów zachęciła ona nawet Konferencję Episkopatu Polski.

Mamy interesującą wiadomość dla wierzącej części naszych czytelników. Będą oni mogli opłacać kolektę podczas mszy świętej w pełni bezgotówkowo. Fundacja Polska Bezgotówkowa informuje, że już 100 parafii przystąpiło do programu. Większość używa terminali do płatności za dewocjonalia i czasopisma w sklepikach przy parafiach, jednak są też takie używające ich do płatności podczas ofiary.

W trakcie wspólnej konferencji Episkopatu oraz Ministerstwa Finansów przekonywano księży do korzyści płynących z przystąpienia do programu.

Minister finansów Tadeusz #Kościński: Tam gdzie Polacy mają możliwość płacenia bezgotówkowo, kartą czy telefonem, to często z tego korzystają. Dzięki współpracy rynku z @bezgotowkowa będziemy mieć coraz więcej miejsc, gdzie można będzie zapłacić bezgotówkowo. @agencja_KAI pic.twitter.com/ZGGSZwhLL8 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) December 13, 2019

Źródło tekstu: KAI, money.pl,wł