ING Bank Śląski wprowadza weryfikację behawioralną. Usługa ułatwi wykrycie oszustwa

ING Bank Śląski wdrożył weryfikację behawioralną, czyli usługę polegającą na analizie zachowania klienta podczas korzystania z serwisu transakcyjnego. Utworzony dzięki temu profil użytkownika pozwala na wykrycie oszustwa w przypadku, gdy osoba nieuprawniona podejmie próbę wykonania transakcji.

Weryfikacja behawioralna analizuje interakcje użytkownika z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Chodzi o zachowanie, a konkretnie sposób poruszania kursorem myszy, jak również dynamikę korzystania z klawiatury. Podczas tej weryfikacji bank nie sprawdza, co robi dany użytkownik, ale w jaki sposób to robi. Nie bada więc tego, co użytkownik wpisuje na klawiaturze, lecz jak z niej korzysta.

Ten zestaw cech pozwala zbudować unikatowy, niezwykle trudny do podrobienia profil użytkownika. ING Bank Śląski buduje profil użytkownika tylko po zalogowaniu do Mojego ING i po każdym logowaniu porównuje zachowania. Będą zbierane i analizowane m.in. informacje o tym, jak szybko i często użytkownik klika w poszczególne klawisze na klawiaturze, jak przewija ekran, jak szybko i często klika myszką komputerową oraz jak trzyma urządzenie.

Bezpieczeństwo w bankowości internetowej jest kluczowe dla klientów, dlatego stale rozwijamy mechanizmy wspierające bezpieczne bankowanie – powiedział Tomasz Chmielewski, Główny Ekspert DigitalEcosystem w ING Banku Śląskim.

Od kilku tygodni ING zaprasza użytkowników Mojego ING, aby wyrazili zgodę na zbieranie przez bank danych, które mają posłużyć do weryfikacji behawioralnej. Dzięki temu wkrótce ING będzie mógł w dodatkowy sposób zabezpieczać wykonywane transakcje oraz dostęp do bankowości internetowej. Wszystko po to, by przeciwdziałać podszywaniu się osób trzecich pod użytkowników Mojego ING.

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Źródło zdjęć: Pixabay.com

