Gshield ubezpieczy sprzęt gamingowy, konta w grach oraz wirtualne przedmioty

Agencja gamingowa Fantasyexpo wraz z firmą Protect.me i TU Europa wprowadza na rynek nową usługę dla graczy - Gshield. Będzie to oferta ubezpieczeń, która obejmie nie tylko sprzęt gamingowy, ale także konta w grach wraz z wirtualnymi przedmiotami.

Gshield to nowy projekt ubezpieczeń dla graczy tworzony przez agencję gamingową Fantasyexpo oraz firmę Protect.me we współpracy z TU Europa. Ubezpieczenia oferowane przez Protect.me obejmą konta w grach, zawierane w związku z nimi transakcje (np. zakupu kodów do gry), a także posiadane przedmioty wirtualne. Użytkownik będzie musiał jedynie udokumentować swoją wirtualną własność.

Ubezpieczyć będzie można także sprzęt gamignowy na wypadek między innymi pożaru, zalania, czy też kradzieży z włamaniem, a co najważniejsze również od zniszczenia samego sprzętu, jak i akcesorów (np. klawiatura, słuchawki czy myszka). Najniższe składki, zależnie od wariantu, wyniosą niecałe 10 złotych miesięcznie.

Wprowadzaniu na rynek usługi Gshield będzie towarzyszył szereg działań promocyjnych. Do kampanii promującej ubezpieczenia zostaną zaangażowani popularni polscy gamerzy oraz streamerzy, w tym między innymi Piotr "Izak" Skowyrski, Damian "Nervarien" Ziaja, czy też Patryk “Rojo” Rojewski.

Według raportów firmy Newzoo w Polsce jest aż 12 milionów graczy. W 2018 roku Polacy wydali natomiast na różnego rodzaju gry cyfrowe ponad 2 miliardy złotych. Fani tej formy rozrywki przeznaczają pieniądze między innymi na wirtualne przedmioty, które mogą paść łupem hakerów. Podobnie sytuacja wygląda z ukradzionymi kontami, na które gracze często pracowali miesiącami, a nawet latami.

Źródło tekstu: Gshield.gg