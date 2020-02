Credit Agricole umożliwia zdalne otwieranie konta za pomocą aplikacji mobilnej

Credit Agricole stworzył ciekawą aplikację na telefon, poprzez którą można założyć konto w banku. Dostępna dotąd w wersji testowej, a obecnie wydana oficjalnie aplikacja CA24 Otwórz Konto jest jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce i być może wkrótce doczekamy się kolejnych tego typu ułatwień dla klientów u konkurencji.

Aplikacja CA24 Otwórz Konto jest już dostępna w sklepach App Store i Google Play od jakichś dwóch miesięcy, ale dotąd pozostawała w fazie rozwojowej i nie działały w niej wszystkie funkcje. Stąd też w Google Play program otrzymał od pierwszych użytkowników najniższą, jednogwiazdkową ocenę. Najwięcej narzekań dotyczyło niemożliwości dokończenia procedury weryfikacji, na różnych jej etapach. Teraz jednak bank oficjalnie zakomunikował dostępność aplikacji, przekonując, że w najnowszej wersji problemy nękające dotąd użytkowników zostały rozwiązane.

Proces zakładania konta za pomocą aplikacji CA24 Otwórz konto jest całkowicie zdalny i nie powinien zająć więcej niż kwadrans. Po uruchomieniu aplikacja poprosi klienta o zweryfikowanie tożsamości: trzeba zrobić sobie zdjęcie, a następnie zeskanować dowód osobisty. Aplikacja automatycznie sprawdzi autentyczność dowodu, a następnie porówna zdjęcie z dowodu ze zdjęciem żywego człowieka i zweryfikuje czy to jest ta sama osoba. Wymagane jest podanie również kilku ważnych informacji, m.in. adresu e-mail, numeru telefonu i adresu korespondencyjnego.

Zobacz: mBank wprowadził usługę „prośba o przelew na telefon” w BLIK

Zobacz: Bank Millennium i 6 innych w jednej aplikacji – to możliwe

Etap podpisania umowy również odbywa się zdalnie - klient wpisuje kod PIN przesłany na jego telefon i w ten sposób cały proces się kończy. Po otwarciu konta aplikację CA24 Otwórz Konto można odinstalować z telefonu i korzystać z usług banku przez zwykłą aplikację CA24 Mobile.

- Proces w pełni zdalnego otwarcia konta w naszym banku to odpowiedź na potrzeby klientów i także kolejny krok w rozwoju naszej bankowości elektronicznej. W połowie roku udostępniliśmy klientom nowy serwis internetowy CA24 eBank. Wcześniej dodaliśmy nowe usługi do aplikacji CA24 Mobile, jak płatności czy przelewy na telefon BLIK oraz płatności Apple Pay oraz Google Pay - mówi Philippe Enjalbal, wiceprezes Credit Agricole.

Aplikacja powstała we współpracy z The Heart, korporacyjnym venture studio, budującym z międzynarodowymi firmami nowe spółki technologiczne. W aplikacji wykorzystywane są technologie dostarczone przez Autenti (platformę do podpisywania dokumentów online) oraz Identt (narzędzie do weryfikacji autentyczności dokumentów oraz tożsamości klientów).

Zobacz: Amazon i Visa pracują nad płatnościami biometrycznymi. Wystarczy zeskanować dłoń

Zobacz: ING Bank Śląski wprowadza weryfikację behawioralną. Usługa ułatwi wykrycie oszustwa

Źródło tekstu: Credit Agricole, wł.