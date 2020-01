Bank Millennium i 6 innych w jednej aplikacji – to możliwe

Masz konta w różnych bankach? To nie problem, jeśli jednym z nich jest Bank Millenium. W jego bankowości elektronicznej możesz obsłużyć konta w różnych bankach.

Możliwość obsługi kont z różnych banków w tej samej bankowości elektronicznej to wciąż nowość, ale polskie banki powoli oswajają się z tą ideą. Bank Millennium jako jeden z pierwszych umożliwił to swoim klientom jako usługę Finanse 360°.

Pierwsza grupa klientów już może sprawdzić tę funkcję w swoich aplikacjach mobilnych Banku Millennium i w bankowości internetowej Millenet. Bank informuje, że możliwe jest połączenie z kontami w sześciu innych bankach: Alior Bank, ING, mBank, Pekao, PKO BP oraz Santander. Niestety nie udało nam się jeszcze połączyć konta w Millennium z kontem w Aliorze. Przypuszczamy, że Alior Bank jeszcze nie włączył u siebie odpowiedniego API.

Klient może sprawdzić stan konta oraz historię transakcji na połączonym rachunku, a także przeszukiwać historię, także podając kwotę transakcji i ramy czasowe. W niektórych przypadkach dostępne będą też inne informacje, na przykład o kartach. Zakres dostępnych informacji zależy od tego, jakie dane udostępnia bank zewnętrzny, ale i tak jest to gratka dla małych przedsiębiorców.

Zobacz: Bank Millennium z nową aplikacją mobilną

Zobacz: Bank Millennium udostępnia nową wersję serwisu internetowego Millenet

Zgodę na dostęp do danych można w każdej chwili wycofać. Wykonywanie operacji wymaga oczywiście logowania i autoryzacji w macierzystym banku.

Dyrektywa PSD II pozwoli na więcej

Takie rozwiązania są możliwe dzięki wprowadzeniu dyrektywy PSD II (Second Payment Services Directive), która weszła w życie 14 września 2019 roku. To ona wymusiła na bankach dwuetapową autoryzację klientów i otworzyła drogę do tzw. otwartej bankowości (Open Banking). Dzięki temu banki mogą tworzyć bezpieczne interfejsy dla zewnętrznych aplikacji (API) i w ten sposób łączyć dane z różnych źródeł. Klienci tylko na tym skorzystają.

Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium zapowiedziała, że takich udogodnień będzie więcej. Dostęp do informacji o rachunkach w innych bankach to dopiero początek. Dostęp do takich informacji może przyspieszyć ocenę zdolności kredytowej, posłużyć jako dodatkowy element weryfikacji, a w przyszłości możliwe ma być także inicjowanie przelewów z kont zewnętrznych. Dyrektywa na to pozwala.

Regulamin usługi Finanse 360° są dostępne w serwisie internetowym Millenet i w aplikacji mobilnej. Klient może wyłączyć usługę w dowolnym momencie, korzystanie z niej jest bezpłatne.

Źródło zdjęć: Bank Millennium

Źródło tekstu: Bank Millennium