Wkrótce Chrome dla Androida pozwoli na biometryczne uwierzytelnianie płatności

Google testuje usługę uwierzytelniania biometrycznego dla przeglądarki Chrome na Androida. Pozwoli to na potwierdzanie różnego rodzaju płatności z poziomu ekranu blokady.

Uwierzytelnianie biometryczne nie jest nowością dla Google - już od dawna można użyć takiego potwierdzenia płatności przy zakupie gier oraz aplikacji w Play Store. Jak donosi serwis AndroidPolice, w przeglądarce Chrome pojawiła się nowa flaga: Allow using platform authentication to retrieve server cards. W momencie dokonywania transakcji umożliwia ona automatyczne wypełnienie danych związanych z kartą kredytową na ekranie blokady. Obecnie, gdy chce się dokonać płatności, użytkownik musi ręcznie wpisać CVC swojej karty.

Nowa metoda ma ułatwić i przyśpieszyć dokonywanie płatności różnego rodzaju, choć nie jest tajemnicą, że Google kładzie duży nacisk na współpracę tej funkcji z Google Pay. Jak na razie jest ona w fazie testów i nie można jej używać na żadnej z dostępnych edycji Chrome (stabilnej, Beta, Canary, Dev). Na jej powszechne wprowadzenie trzeba będzie jeszcze zaczekać. Na szczęście Chrome rozwijane jest niezależnie od systemu Android, więc może opcja ta wejdzie w życie jeszcze przed debiutem edycji Android 11.

