Zdradziecka paczka. Lepiej nie próbuj jej odbierać

Poczta Polska gubi paczki – to dla Polaków oczywiste jak koperek na ziemniakach. Oszuści postanowili to wykorzystać.

W mediach społecznościowych można trafić na wpisy sponsorowane, zamieszczane rzekomo przez Pocztę Polską. Wpis informuje o wyprzedaży przesyłek, które nie trafiły do adresatów. Paczek trzeba się pozbyć, bo zbierają kurz w przepełnionych magazynach. By podkręcić atmosferę, wpis informuje, że Poczta Polska musi zwolnić przestrzeń do końca miesiąca, a liczba przesyłek jest ograniczona.

Wygrałeś zgubioną paczkę? To dałeś się oszukać

Paczkę-niespodziankę możesz mieć za jedyne 9 złotych. Co będzie w środku? Nie wiadomo, ale na wszelki wypadek cyberprzestępcy umieścili na stronie atrakcyjne zdjęcie ze smartfonem, smartwatchem, kontrolerem do Xboxa i innymi łakomymi kąskami. By dostać czyjąś zaginioną przesyłkę, musisz tylko wypełnić formularz, zapłacić 9 zł i poczekać 5-7 dni.

Reklama jest fałszywa. To znany już sposób przestępców, by wyłudzać dane kart płatniczych Polaków. Formularz udający stronę Poczty Polskiej ma miejsce na dane teleadresowe oraz informacje o karcie płatniczej.

Nie muszę chyba dodawać, że ta paczka nigdy nie dotrze, a z konta może zniknąć znacznie więcej niż wspomniane 9 zł?

Uwaga na reklamy na portalu @facebook, w których cyberprzestępcy podszywają się pod @PocztaPolska.



Oszuści informują o wyprzedaży nieodebranych przesyłek w atrakcyjnych cenach. W kolejnym kroku zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety, a w rzeczywistości wyłudzają dane osobowe… pic.twitter.com/eIfJQF1vES — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 15, 2024

O oszustwie ostrzega CSIRT KNF. Na Twitterze jednostka zamieściła zrzuty ekranu reklamy z Facebooka oraz strony przeznaczonej do wyłudzania danych Polaków. Jeśli zobaczysz taki wpis na swojej ścianie, zgłoś go administracji serwisu jako oszustwo. Jeśli zaś jest już za późno i dane karty Twojej lub Twoich bliskich trafiły do takiego formularza, jak najszybciej należy ją zastrzec. Konsekwencje mogą być poważne.

