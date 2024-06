Wyciek danych z Telegrama. Skradziono miliony adresów e-mail

CyberRescue, serwis zajmujący się bezpieczeństwem w sieci poinformował nas o poważnym wycieku danych z komunikatora internetowego Telegram. Baza danych o wielkości 122 GB, zawierająca ponad 361 adresów e-mail wraz z przypisanymi do niego danymi wrażliwymi zostało skradzionych i mogą zostać wykorzystane.





W informacji CyberRescue przekazuje:

Anonimowi badacze udostępnili Troyowi Huntowi, (właścicielowi serwisu Have I Been Pwned) 122 GB danych uwierzytelniających zebranych z wielu kanałów na Telegramie. Według Hunta, ta baza jest ogromna i zawiera 361 milionów unikalnych adresów e-mail, z których 151 milionów nigdy wcześniej nie pojawiło się w usłudze powiadamiania o naruszeniu danych. Wszystko wskazuje na to, że udostępnione dane wyłudziło złośliwe oprogramowanie wykradające hasła.