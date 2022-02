Użytkownicy Apple zagrożeni! Koniecznie wgrajcie aktualizację iOS 15.3.1

Apple wydało aktualizację dla swoich urządzeń mobilnych – systemy w wersji iOS 15.3.1 i iPadOS 15.3.1 – które powinny być niezwłocznie zainstalowane przez wszystkich posiadaczy jabłkowego sprzętu. Aktualizacja łata poważną dziurę bezpieczeństwa.

Najnowsze aktualizacje systemów iOS 15.3.1 oraz iPadOS 15.3.1 pozornie niewiele wnoszą. Przypomnijmy, że większa, przynajmniej pod względem numeracji, wersja iOS 15.3 ukazała się pod koniec stycznia. Oznaczenie 15.3.1 nie sugeruje niczego ważnego, choć jest inaczej.

W pakiecie o wielkości około 1 GB Apple naprawia dwie rzeczy. Jedna to błędne działanie funkcji odpowiedzialnej za współpracę z monitorami brajlowskimi dla niewidomych.

Co jednak bardziej istotne, poprawka zawiera także „ważne uaktualnienia zabezpieczeń”. Pod tym enigmatycznym określeniem kryje się poważna luka, którą bliżej producent opisał na swojej stronie. Nie należy tego lekceważyć – dziura stwarza zagrożenie dla posiadaczy wielu urządzeń Apple, w tym wszystkich nowych iPhone’ów.

Poprawka dotyczy silnika Webkit, w którym wykryty został błąd pozwalający włamać się do urządzenia. Cyberzłoczyńca mógł spreparować specjalną stronę internetową w taki sposób, by na urządzeniu ofiary uruchomiony został złośliwy kod, który pozwoliłby na uzyskanie dostępu do urządzenia lub danych. Apple przyznało, że ta dziura mogła być aktywnie wykorzystywana przez przestępców.

Zagrożenie dotyczy telefonów iPhone 6s i wszystkich późniejszych, wszystkich modeli iPada Pro, iPada Air 2 i późniejszych, iPad 5. generacji i późniejszych, iPada mini 4 i późniejszych oraz iPoda touch (7 gen).

Lukę zgłosił anonimowy odkrywca, a aktualizacja nie tylko ją łata, ale także przynosi lepsze zarządzanie pamięcią.

Apple przygotowało także aktualizacje dla innych swoich urządzeń: dla Apple Watcha soft watchOS 8.4.2 i dla maców oprogramowanie Monterey 12.2.1.

