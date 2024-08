Natychmiast wywal to z telefonu. Diabli wiedzą, kto ci się dobierze do konta

Polacy otrzymują fałszywe wiadomości, których nadawca, podszywając się pod znane banki, straszy zablokowaniem aplikacji mobilnej. KNF informuje, że zjawisko to dotyka konkretnie klientów BNP Paribas, ale wiemy, że w osi zainteresowania złodziei znalazły się też inne instytucje.

– Twoje konto wygasa (...) ukończ weryfikację – czytamy we wiadomości SMS, którą mogło otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób na terenie naszego kraju. Spokojnie, to tylko oszustwo, chciałoby się rzec, choć tym bardziej należy zachować czujność.

We wiadomości znajduje się link, który prowadzi do fałszywego panelu logowania, wykradającego dane do banku. CSIRT KNF donosi, że sprawa dotyczy klientów BNP Paribas, ale redakcja na własnej skórze mogła przekonać się, że nie tylko. Na nasze służbowe telefony przyszły już analogiczne SMS-y, tyle że podszywające się pod Bank Pekao oraz Alior.

Zauważmy, żaden z numerów nie był powiązany z kontem w którymkolwiek z wymienionych banków, co raczej pozwala wykluczyć wyciek danych. Oszuści atakują na ślepo, licząc na przypadkowy traf. Tym razem się nie udało, ale przy blisko 7 mln klientów takiego Pekao wszystko się może zdarzyć.

🚨Uwaga! Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości SMS, w których podszywają się pod @BNPParibas_PL. W treści wiadomości informują użytkowników o rzekomych problemach z aplikacją #GOmobile. Link, który znajduje się w wiadomości SMS prowadzi na niebezpieczną stronę bankowości… pic.twitter.com/WjbjpiJvvT — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) August 14, 2024

Pamiętajcie, aby pod żadnym pozorem nie wpisywać jakichkolwiek danych, jeśli nie macie 100-procentowej pewności, że dana strona jest oficjalna. W razie czego warto zadzwonić pod numer infolinii i ewentualne komunikaty banku potwierdzić, lub nie.

Sensacyjną wiadomość najlepiej skasować, by nie kusiła do klikania i tyle. Pracownicy bankowych infolinii są szkoleni, by w takich przypadkach udzielać klientom wyczerpujących wyjaśnień i służyć pomocą. Oczywiście koniecznie dzwoń także, gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu dane już zostały podane.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Przemek Banasiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: CSIRT KNF, własne