Masz Spotify? Uważaj, trwa groźny atak

Subskrybenci Spotify mogą znaleźć w swoich elektronicznych skrzynkach pocztowych podejrzane wiadomości e-mail. Oszuści w ten sposób próbują wyłudzić pieniądze.

Cyberprzestępcy nadal pozostają bardzo aktywni w sieci. Jedną z ich ulubionych metod oszustwa jest podszywanie się pod znane instytucje rządowe lub finansowe oraz wykorzystywanie wizerunku znanych marek. Jest to tak zwany phishing, a ich aktualnym celem są klienci aplikacji muzycznej Spotify.

Oszuści polują na klientów Spotify

CERT Polska, czyli zespół NASK odpowiedzialny za obsługę incydentów bezpieczeństwa poinformował o najnowszej akcji phishingowej. Cyberprzestępcy mają posługiwać się wizerunkiem platformy strumieniowania muzyki Spotify, by wyłudzać od internautów pieniądze.

🔈Trwa kampania mailowa wykorzystująca wizerunek #Spotify. Celem są Wasze dane - hasło i login do konta, ale też informacje o karcie płatniczej 💳 Zachowajcie ostrożność i pamiętajcie, że takie wiadomości możecie zgłaszać do nas. Dzięki temu możemy skuteczniej Was ostrzegać! 🛡 pic.twitter.com/W6aI8iwjBT — CERT Polska (@CERT_Polska) February 22, 2024

Oszuści wysyłają do potencjalnych ofiar wiadomości e-mail z informacją o tym, że płatność za kolejny miesiąc subskrypcji zakończyła się niepowodzeniem. Oczywiście w wiadomości znajduje się odnośnik do zalogowania się na konto oraz formularz do podania danych karty płatniczej. W ten sposób chcą dobrać się twoich pieniędzy. Warto zwrócić uwagę na adres e-mail, który może całkowicie nie przypominać adresu Spotify.

