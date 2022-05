SMS straszy Polaków, czyli „puk puk” po chińsku

Polacy otrzymują dziwne wiadomości SMS z krótką treścią w języku chińskim, którą tłumacz automatyczny przekłada na puk puk. Czy to pukanie jest niebezpieczne?

Do serwisu Niebezpiecznik.pl napłynęło wiele zgłoszeń, w których jego czytelnicy informują o dziwnym SMS-ie, jaki otrzymali od nadawcy ukrywającego się pod nadpisem "0c0" (lub OcO). W przeciwieństwie do wiadomości od oszustów, w których najważniejszy jest link do specjalnie spreparowanej strony internetowej, służącej do wyłudzenia danych od nieostrożnej ofiary lub zainfekowanie jej urządzenia złośliwym oprogramowaniem, tu mamy tylko krótką treść tekstową, ale w języku chińskim. Według tłumacza automatycznego jest tam napisane "puk puk".

Czy taki SMS jest niebezpieczny?

Najważniejsze pytanie, jakie zadają Czytelnicy Niebezpiecznika, dotyczą bezpieczeństwa takiego SMS-a oraz tego, czy może on narazić odbiorcę na jakieś koszty. Jeśli chodzi o to ostatnie, to przypominamy, że odbieranie zwykłych wiadomości SMS jest w Polsce bezpłatne. Co innego, jeśli zamówiliśmy gdzieś płatną subskrypcję, która polega na wysyłaniu do nas wiadomości, za które płacimy lub ktoś nam taką subskrypcję Premium "zafundował" bez naszej wiedzy. Jeśli z nich nie korzystamy, płatne subskrypcje najlepiej zupełnie zablokować, co powinien nam umożliwić każdy operator działający w Polsce.

SMS, o którym mowa, nie narazi nas także na koszty, jeśli na niego odpiszemy, ponieważ na tego typu wiadomości (z nadpisem zamiast normalnego numeru) nie da się odpowiedzieć. Jak podaje Niebezpiecznik, ta konkretna wiadomość nie umożliwia też zhakowania telefonu odbiorcy.

Czym więc jest ten SMS?

Prawda jest taka, że nie wiemy. Może to jest jakaś wiadomość automatyczna, która ma zweryfikować nasz numer telefonu, a może zwykły trolling. Niebezpiecznik początkowo pisał, że SMS z chińską treścią trafiał tylko do posiadaczy smartfonów Samsung w sieci Play, ale potem zaczęły się pojawiać komentarze, że ta sama wiadomość dotarła również do użytkowników urządzeń firmy Huawei, a także do klientów sieci Plus.

Zobacz: Nieznany numer odezwał się do Polki. W tle morscy piraci i śmigłowiec

Zobacz: Nieznany numer znów nęka Polaków. Najpierw SMS, potem tragedia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Niebezpiecznik.pl

Źródło tekstu: niebezpiecznik.pl