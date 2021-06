SMS o zaległości w płatnościach z PGE? To nowa pułapka

Na telefony polskich użytkowników trafiają w ostatnim czasie fałszywe wiadomości SMS, informującego o obowiązku opłacenia zaległej płatności za prąd. Pod żadnym pozorem nie należy klikać w przesyłany link, to nowa kampania phishingowa ukierunkowana na klientów Polskiej Grupy Energetycznej.

O nowym zagrożeniu informują specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa z Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA.

W ostatnim czasie cyberataki ukierunkowane na Polaków są coraz powszechniejsze. Niedawno pojawiły się doniesienia o atakach na subskrybentów Netflixa. Wcześniej eksperci przestrzegali przed fałszywymi wiadomościami, których nadawcami miały być rzekomo firmy kurierskie.

Zobacz: Netia ostrzega przed atakami DDoS, rekordowy miał siłę 162 Gbps. Co do tego mają kryptowaluty?

Tym razem eksportom od bezpieczeństwa udało się zidentyfikować kampanię phishingową, która została wymierzona w Polaków korzystających z usług PGE. Na ich numery telefonów docierają podejrzane wiadomości SMS. Nadawcy podszywają się w nich pod firmę PGE i informują o zadłużeniu odbiorcy oraz proszą o jak najszybsze uregulowanie zaległości. W wiadomości znajduję się dodatkowo link, który kieruje użytkownika bezpośrednio do strony z płatnościami mobilnymi.

Jeśli odbiorca fałszywego SMS-a od PGE nabierze się i postąpi zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach, może stracić dane logowania do banku, a nawet swoje pieniądze.

Oszuści najczęściej podszywają się pod znane, ogólnopolskie i międzynarodowe marki albo pod instytucje publiczne. Tym razem znów mamy do czynienia z atakiem, który bazuje na reputacji firmy o zasięgu ogólnopolskim. To sprawia, że szansa powodzenia tego ataku jest znacznie większa