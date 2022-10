Każdy smartfon z Androidem ma tę wadę. Warto o niej wiedzieć

Sieci VPN i system operacyjny Android to nie najlepszy duet, który wbrew pozorom, mimo zapewnień znanych z reklam, nie zapewnia bezwzględnej prywatności.

Sieć VPN to łatwy i skuteczny sposób na poprawę prywatności, ale jest jeden warunek: musi przez nią przechodzić cały ruch internetowy. Inaczej sens jej stosowania staje się bardzo łatwy do podważenia, przynajmniej w kontekście bezpieczeństwa danych.

Tymczasem, jak alarmuje jeden z dostawców, firma Mullvad, Android jako system operacyjny nic sobie z tej zasady nie robi. W pewnych przypadkach śle nieszyfrowany ruch nawet wtedy, gdy aktywna jest opcja jego blokowania. To nie do końca wada, bardziej cecha, do czego za moment dojdziemy, ale wywołała spore poruszenie.

VPN Schrödingera: szyfruje i nie szyfruje

Przechodząc do rzeczy, za każdym razem, gdy użytkownik łączy się z punktem dostępu Wi-Fi, poza tunel trafiają dane kontrolne owego połączenia dotyczące, ustalono. Tak więc o ile użytkownik pozostaje anonimowy dla usług na zewnątrz, takich jak Facebook czy inne serwisy wymagające logowania, o tyle jednostka monitorująca w jego lokalizacji (np. w pociągu gdzie aktualnie korzysta z hotspotu) dostaje już czytelną informację m.in. o numerze IP.

W czym tkwi problem? - zapytacie. Mullvad jako dostawca VPN zarzuca Google nieuczciwość. Android ma bowiem dostępną w menu opcję blokowania połączeń bez VPN, która, jak się okazuje, miejscami nie działa.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że gdyby deweloperzy trzymali się blokady konsekwentnie, to z kolei wygenerowaliby trudność innego rodzaju. Chodzi na przykład o sieci wykorzystujące portale pośredniczące do uwierzytelnienia, czyli takie, w których po połączeniu, chcąc uzyskać dostęp do internetu, trzeba wykonać jakąś dodatkową aktywność. Ot, choćby tak, jak w pociągach Intercity.

Nie otrzymawszy danych o kliencie, portal pośredniczący nie zainicjuje połączenia, więc dostęp do internetu nie zostanie przyznany. I to właśnie argument, którym w odpowiedzi dla Mullvad zasłania się Google: nie chcemy komplikować życia osobom mniej biegłym w temacie.

Nic strasznego – ale jedno warto zapamiętać

Zatem, sprawa jest trudna do jednoznacznej oceny. Mullvad ma co prawda celne spostrzeżenie, ale Google broni wątek prokonsumencki. Jedyne, co nie ulega wątpliwości, to, że między bajki włożyć można te reklamy androidowych VPN-ów, które szczują zagrożeniami płynącymi z publicznych hotspotów. Jak widać, nawet posiadając tego typu narzędzie, wiele w swym życiu nie zmienimy.

