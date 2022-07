Polska. Kliknęła link i straciła 140 tys. złotych

W Internecie ciągle trzeba uważać, by nie stać się ofiarą oszustwa. Przekonała się o tym 35-letnia kobieta z powiatu sejneńskiego, która straciła niemal 140 tysięcy złotych. A chciała tylko sprzedać pieluszki.

Sprzedaż w Internecie to jeden z tych obszarów naszego codziennego życia, w którym trzeba uważać na oszustów. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić przy tym pieniądze zgromadzone na koncie bankowym. Przekonała się o tym pewna 35-letnia kobieta, która kliknęła link do fałszywej strony banku i przekazała oszustom za jej pomocą dostęp do swojego konta i zgromadzonych tam pieniędzy.

Zaczęło się całkiem niewinnie. Mieszkanka powiatu sejneńskiego chciała sprzedać pieluszki i zamieściła ogłoszenie o tym na portalu aukcyjnym. Już chwilę później za pośrednictwem komunikatora skontaktowała się z nią potencjalna kupująca. Osoba ta poinformowała sprzedającą, że wpłaciła już 90 zł i przesyła link, dzięki któremu 35-latka będzie mogła śledzić przebieg transakcji.

Jak można się domyślić, link prowadził do fałszywej strony banku, w którym pokrzywdzona miała konto. Kobieta zalogowała się tam swoimi danymi (login i hasło), a na swój telefon otrzymała wiadomości dotyczące weryfikacji konta, w tym jedną informującą o dodaniu do konta nowego urządzenia. W ten sposób oszustka otrzymała dostęp do konta mieszkanki powiatu sejneńskiego i w kilku transzach wypłaciła z jej konta prawie 140 tysięcy złotych. Gdy 35-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, było już za późno.

Nie daj się oszukać!

Linki, które otrzymujemy w wiadomościach od nieznanych osób, kontaktujących się w związku z prowadzoną przez nas sprzedażą internetową, mogą prowadzić do fałszywych stron WWW. Ich jedynym celem jest wyłudzenie od nas danych, co może skutkować nawet stratą wszystkich pieniędzy zgromadzonych na koncie w banku. Z tego powodu warto przestrzegać zamieszonych poniżej zasad, które mogą nas uchronić od problemów.

Nie klikaj w nieznajome linki do stron.

Zwracaj uwagę jakie transakcje bankowe autoryzujesz i na jaką kwotę.

Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich, gdy korzystasz z portali aukcyjnych.

Miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów.

Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem, poprzez komunikatory.

Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego oraz bramki płatniczej. Zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce.

Zwracaj uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy, nie są napisane poprawną polszczyzną.

Nie podawaj numeru karty i specjalnego kodu CVV2/CVC2, który jest nadrukowany obok podpisu.

Czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostajesz z banku, zanim go wykorzystasz.

Każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym poprzez wiadomości, które zwierają linki, powinno wzbudzić Twoją czujność.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl