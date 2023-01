Policyjny antywirus. Uważaj, trwa groźny atak na Polaków

Cyberprzestępcy atakują w nowy sposób. Tym razem rozsyłają wiadomości e-mail, w których podszywają się pod Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zapowiada kampanię informacyjną polegającą na wysyłaniu e-maili do naszych obywateli, którzy padli ofiarą ataków hakerskich, w celu zapobieżenia wyciekowi poufnych danych.

Taki nagłówek ma komunikat opublikowany na stronie internetowej udającej witrynę CBZC. Link do niej znajduje się w fałszywej wiadomości e-mail, którą przestępcy rozsyłają do swoich potencjalnych ofiar. Strona ta zawiera również zachętę do pobrania i zainstalowania specjalnego oprogramowania, które ma wyszukać złośliwe oprogramowanie w systemie komputerowym. W rzeczywistości plik z rozszerzeniem .bat sam może zawierać złośliwe oprogramowania i zdecydowanie nie ma nic wspólnego z polskimi stróżami prawa.

Nie daj się oszukać!

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zwraca uwagę, że w treści wiadomości przesyłanej przez oszustów występują błędy w pisowni. Podany jest też nieprawidłowy adres e-mail, natomiast adres strony internetowej poprzedzony jest frazą troadsecow.com.

Policja ostrzega przed oszustami oraz przypomina, że:

Funkcjonariusze na stronach internetowych swoich jednostek nie udostępniają żadnego oprogramowania do diagnostyki systemu operacyjnego.

Policyjne wskazówki w zakresie używania na przykład programów antywirusowych mogą dotyczyć jedynie pobierania legalnych, sprawdzonych i oryginalnych programów z oficjalnych domen producentów.

Zobacz: Rosjanie zaatakowali. Celem polski sektor medyczny

Zobacz: Pendrive pułapka. Wygląda zwyczajnie, ale skrywa groźny sekret

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl