PKO BP złapał naciągacza. Wykiwał kilkadziesiąt osób

PKO Bank Polski pomógł w namierzeniu oszusta internetowego, któremu postawiono 57 zarzutów. Mieszkańcowi powiatu jasielskiego grozi za to nawet 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą z komendy w Jaśle zakończyli postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustw internetowych. Zbierany przez kilka miesięcy materiał dowodowy pozwolił postawić podejrzanemu 57 zarzutów. A zaczęło się od Biura Antyfraudowego Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego w Warszawie, które we wrześniu 2021 roku złożyło do jasielskiej komendy policji zawiadomienie z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wykorzystaniu do celów przestępczych rachunku bankowego należącego do 26-letniego mieszkańca powiatu jasielskiego.

Sprawa trafiła do specjalistów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Już na początkowym etapie kompletowania materiału dowodowego okazało się, że wskazany mężczyzna używa dwóch rachunków bankowych, a jego przestępcza działalność może mieć ogólnopolski zasięg.

Sprzedawał elektronarzędzia, ale ich nie wysyłał

jak informuje portal policja.pl, mechanizm działania podejrzanego był prosty. 26-latek zamieszczał na portalach społecznościowych ogłoszenia z ofertą sprzedaży różnego rodzaju elektronarzędzi. Kupujący wpłacali na wskazane rachunki bankowe ustaloną kwotę, ale zakupionego i opłaconego towaru nigdy nie otrzymywali. Oczywiście wpłaconych pieniędzy również nie mogli odzyskać.

Jasielskim policjantom, przy współpracy funkcjonariuszy z innych jednostek, udało się dotrzeć do pokrzywdzonych z całego kraju. Jak ustalono, ofiarami oszusta padło 57 osób, a ich straty wyniosły w sumie ponad 18 tysięcy złotych. Podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do przedstawionych zarzutów i złożył wyjaśnienia. Sprawą wkrótce zajmie się sąd, który za popełnione oszustwa może wymierzyć mężczyźnie do 8 lat pozbawienia wolności.

Zachowaj zdrowy rozsądek w Internecie

Policjanci apelują, aby kupując przez Internet zachować zdrowy rozsądek i nie dać się ponieść emocjom związanym cenowymi okazjami. Warto przy tym zachować podstawowe środki ostrożności:

korzystać ze znanych i sprawdzonych sklepów czy portali internetowych, które zapewniają ubezpieczenie dokonywanych przez nas transakcji, czy też proponują nam zakupy z wykorzystaniem programów ochrony kupujących, co pozwoli odzyskać pieniądze w przypadku oszustwa,

sprawdzać rzetelność i wiarygodność kontrahenta: oceny kupujących, opinie, punkty i komentarze,

preferować odbiór osobisty zamówionego towaru lub przesyłką kurierską pobraniową z możliwością sprawdzenia jej zawartości,

nie dać się zwieść nierealnym promocjom, ponieważ często atrakcyjna cena jest podstawowym chwytem wykorzystywanym przez oszustów,

zachować wszystkie dokumenty związane z transakcją (dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową itp.), co ułatwi wykrycie sprawcy po ewentualnym zgłoszeniu przestępstwa.

Zobacz: Bankomat pułapka. Tak okradli już masę ludzi

Zobacz: Atak na pieniądze Polaków, Netflix w tle

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: policja.pl