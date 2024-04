Rząd ujawnia. Tyle osób było inwigilowanych w Polsce przez Pegasusa

Wiemy już, ile osób było inwigilowanych w Polsce przy użyciu systemu Pegasus. Ujawnił to aktualny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Okazuje się, że w latach 2017-2022 program izraelskiej firmy NSO Group użyto w przypadku aż 578 osób.

W sumie 31 z tych 578 osób zostało wezwanych listownie w charakterze świadka. Niestety, nie wiemy, kto dokładnie znajduje się na liście i czy są na niej również działacze Prawa i Sprawiedliwości, jak wynikało z nieoficjalnych informacji. Minister sprawiedliwości zdecydował, że to sami zainteresowani mają decydować o ujawnieniu swoich nazwisk.

To właśnie te osoby zadecydują, czy ujawnią informacje o tym, że były inwigilowane Pegasusem, mają swoje prawo do poszanowania prywatności. To oni muszą zdecydować, a nie politycy za nich. Na tym również polega ta zmiana, o którą walczyliśmy 15 października, żeby o takie standardy dbać.