E-mail od policji. Klikasz w link i tracisz pieniądze

Oszuści podszywają się pod policję i rozsyłają wiadomości o rzekomym postępowaniu toczącym się przeciwko odbiorcy e-maila. To może grozić nawet stratą pieniędzy z konta bankowego.

Policja ostrzega przed nasilającym się w ostatnim procederze, który polega na rozsyłaniu przez oszustów fałszywych wiadomości e-mail, w których podają się za właśnie za policję. Autorzy wiadomości próbują przestraszyć potencjalną ofiarę. Informując ją o rzekomo toczącym się postępowaniu sądowym. Adresat oskarżany w nim ma być o szerzenie pornografii dziecięcej, pedofilię, ekshibicjonizm, cyberpornografię czy handel usługami seksualnymi.

Przestępcy stosują w swoich działaniach tak zwany phishing. Jest to jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS. Wykorzystuje on inżynierię społeczną. Oszuści internetowi próbują oszukać odbiorcę specjalnie spreparowanej wiadomości i spowodować, by podjął on działanie zgodne z ich zamierzeniami. Cyberprzestępcy podszywają się między innymi pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych czy nawet znajomych adresata i chcą wyłudzić jego dane do logowania na przykład do kont bankowych, kont w mediach społecznościowych czy systemów biznesowych.

Do wiadomości dołączony jest często załącznik, którego otwarcie może zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem. To z kolei może oszustom pozwolić na wykradanie danych osobowych ofiary czy doprowadzić do całkowitego zablokowania systemu.

Nie daj się oszukać!

Funkcjonariusze policji przypominają, że nigdy w sprawach kryminalnych nie kontaktują się z osobami, których te dotyczą, drogą elektroniczną. Jeżeli stałeś się ofiarą oszustów, skontaktuj się natychmiast ze swoim bankiem. Zmień hasła do kont bankowych, poczty elektronicznej i innych portali oraz zgłoś sprawę na policję.

