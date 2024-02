Wchodzisz na Onet? Uważaj, złodzieje umieją to wykorzystać

Oszuści dybią na pieniądze Polaków. Na jednym z największych portali w polskim internecie pojawiły się fałszywe reklamy.

Tym portalem jest Onet.pl. Cyberprzestępcom udało się umieścić na portalu odwiedzanym przez miliony Polaków fałszywe reklamy. Ostrzegamy przed klikaniem w bannery obiecujące zysk z inwestycji.

Łatwy zysk? To pułapka!

Reklamy dystrybuowane przez oszustów wykorzystują jedną z najstarszych pułapek świata – obietnicę łatwego zysku. Tym razem cyberprzestępcy sięgnęli po sztuczną inteligencję. W materiałach zebranych przez CSIRT działający przy Komisji Nadzoru Finansowego można zobaczyć przykłady. Jeden z bannerów przekonuje, że warto zainwestować w nową aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję, drugi zaś kłamie w żywe oczy, że Polacy masowo bogacą się dzięki SI.

Kliknięcie banneru promującego inwestycję przenosi do strony z artykułem, który ma uwiarygodnić inwestycję. Tu znajduje się też formularz rejestracyjny, w którym można zostawić swoje dane kontaktowe. W następnym etapie oszustwa przestępcy będą kontaktować się z ofiarami i przekonywać do inwestycji w nieistniejące projekty.

Niestety sztuczna inteligencja to temat równie modny co słabo rozumiany przez większość Polaków. Zapewne nie brakuje więc osób skłonnych oddać ostatnią koszulę za obietnicę łatwego zysku z nowatorskiej aplikacji. Tym bardziej zalecamy ostrożność i powtarzamy ponownie: ta inwestycja nie istnieje. To sposób cyberprzestępców, by wyłudzić od Polaków wszystkie oszczędności.

Uwaga!



Ostrzegamy przed reklamami fałszywych inwestycji, które pojawiają się na stronie portalu informacyjnego @onetpl.



Oszuści w publikowanych reklamach wykorzystują motyw sztucznej inteligencji i oferują możliwość szybkiego zysku bez ryzyka utraty pieniędzy. W… pic.twitter.com/i5Yitm5hz8 — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) February 2, 2024

