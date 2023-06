OLX ostrzega: taki telefon to kłopoty

Przestępcy nie śpią i wciąż czyhają na Twoje dane i Twoje pieniądze. W swoich działaniach podszywają się na przykład pod pracowników serwisu OLX.

Serwis OLX nieustannie rozwija swoją usługę Przesyłek, z której skorzystały już miliony kupujących i sprzedających z całej Polski. Zachęcająca w tym przypadku jest wygoda, przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji. Jest to, niestety, również pożywka dla oszustów, którzy atakują klientów tej popularnej platformy zakupowej.

To nie my do Ciebie dzwonimy

Niektórzy nieuczciwi użytkownicy próbują wykorzystać usługę Przesyłek OLX do wyłudzania danych. W ostatnim czasie kontaktują się oni ze swoimi potencjalnymi ofiarami również telefonicznie. Oszuści dzwonią do użytkowników OLX i przedstawiają się jako pracownicy serwisu. Podczas rozmowy potwierdzają oni, że otrzymany przed chwilą link jest bezpieczny, i zachęcają do podania w nim swoich danych karty bankowej lub loginu i hasła do banku. A stąd już tylko krok, by stracić pieniądze.

Nie daj się oszukać!

By pokrzyżować plany oszustom, OLX przygotował dla swoich użytkowników krótką ściągę, dzięki której dowiesz się czego unikać, aby nie paść ofiarą oszustwa:

Cały proces kupna i sprzedaży przez Przesyłki OLX odbywa się na Twoim koncie OLX. W żadnym kroku nie ma potrzeby wchodzenia w linki otrzymane w korespondencji. Uważaj przede wszystkim na linki wysyłane poza naszym serwisem, na przykład w zewnętrznych aplikacjach, przez SMS lub mailowo, i nie klikaj w nie.

Pamiętaj, że OLX podczas procesu kupna i sprzedaży w ramach Przesyłek OLX nigdy nie poprosi Cię o kod CVC/CVV do Twojej karty płatniczej.

Pieniądze trafiają do Sprzedającego na podany przez niego rachunek, po potwierdzeniu prawidłowości Transakcji przez kupującego. Wypłata środków nie wymaga wchodzenia w inne, zewnętrzne linki otrzymane od kupującego.

Jedyną stroną, do której przekierujemy Cię przy płatności za Przesyłki OLX, jest PayU, której adres będzie się zaczynał od https://secure.payu.com/,

Upewnij się, że adres strony OLX, z której korzystasz jest poprawny i zaczyna się od: https://marketplace.olx.pl/, https://delivery.olx.pl/ lub https://przesylki.olx.pl/.

