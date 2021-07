Dzwonił ten numer? Odrzuć i pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj!

Numer zaczynający się prefiksem 00690 lub +690 wbrew pozorom nie należy do żadnego krajowego telekomu, a oddzwonienie może oznaczać nawet kilkadziesiąt złotych w plecy.

Oszustwo polegające na kosztownym połączeniu do jakiegoś egzotycznego kraju to nic nowego, ale tym razem, jak skarży się we wiadomości do redakcji pan Leszek, napastnik wykazał się całkiem niezłą sztuczką socjotechniczną. Przynajmniej na tyle niezłą, że człowiek, który uważa się za bardzo roztropnego, mimo wszystko pozwolił sobie na błąd i stratę ponad 50 zł.

Pan Leszek nalega, aby przed analogicznym schematem ostrzec innych, co niniejszym robimy. O co chodzi? – zapytacie. Otóż o sprytnie wybraną przez przestępców lokalizację.

W tym przypadku ofiara została nakłoniona do oddzwonienia na numer z prefiksem +690, przez niektóre smartfony wyświetlany też w formacie 00690. Choć w pierwszej chwili może się wydawać, że jest to numer sieci Orange lub P4, na co naciął się również pan Leszek, nie dajcie się zwieść pozorom. Tak naprawdę mamy do czynienia z Tokelau, terytorium zależnym Nowej Zelandii. Koszt za minutę takiego połączenia wynosi ponad 7,50 zł.

Poszkodowany tymczasem, nieświadomy konsekwencji, oddzwonił. Nie raz i nie dwa. Bo mimo iż telefon był odbierany, osoba po drugiej stronie milczała. Teraz wyjaśnia, że zrzucił to na poczet problemów z zasięgiem, co w jego okolicy zdarza się dość często. Probował więc do skutku, a rachunek szedł w górę. Odpuścił dopiero po kilku nieudanych próbach.

Jak w tym wypadku odróżnić polski numer? To proste – choć w codziennym natłoku spraw faktycznie łatwo się pomylić. Krajowe numery mają 9 cyfr i ewentualnie prefiks +48, a numery z Tokelau są w formacie +690 XXXXXXX, czyli mają cyfr 7.

Oczywiście oszustwa telefoniczne to nie tylko Tokelau, więc w istocie rzeczy, zanim oddzwonicie, warto weryfikować każdy numer, nie tylko te z ciągiem 690. Co warte podkreślenia, oszuści często dzwonią w nocy, licząc na poranne zamieszanie. Zatem, uważajcie drodzy Czytelnicy. Ostrożności nigdy za wiele ;)

