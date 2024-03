Tajemnicze numery w Warszawie. Warto o nich wiedzieć

Na każdy z ponad 100 tysięcy słupów oświetleniowych w Warszawie znajduje się numer. Wiesz, do czego on służy?

Na ponad 100 tys. warszawskich słupów oświetleniowych znajdują się specjalne numery. Wbrew pozorom mogą one okazać się przydatne w sytuacjach wymagających nagłej interwencji służb ratunkowych lub policji.

Lokalizacja po numerze słupa

Okazuje się, że służby ratunkowe mogą nas bardzo łatwo zlokalizować po numerze takiego słupa. W wielu przypadkach będzie to dla nich znaczne łatwiejsze niż podanie samego adresu, który nie do końca musi być precyzyjny. Nie oznacza to, że jest to w pełni wystarczająca informacja dla dyspozytora.

O ile podanie numeru słupa oświetleniowego może być ułatwieniem dla służb, o tyle bez samego adresu również się nie obędzie. Przede wszystkim dlatego, że dzwoniąc na numer 112, nie mamy pewności, że zostaniemy połączeni z centrum powiadamiania ratunkowego w Warszawie. W przypadku zajętych linii w słuchawce może odezwać się dyspozytor z Lublina czy nawet Bydgoszczy. Dla niego numer słupa może niewiele oznaczać.

Pomimo tego warto o tym wiedzieć. Pamiętajcie, aby dyspozytorom podawać możliwie precyzyjne informacje. Nie zapomnijcie o adresie, własnym imieniu i nazwisku, a także opisie zaistniałem sytuacji. Numer słupa oświetleniowego traktujcie jedynie jako dodatek, który może być dla służb ułatwieniem.

