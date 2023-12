Nieznany numer 573560599 obiecuje pieniądze. Nie daj się nabrać

Nieznany numer znów wydzwania do Polaków. To nowe oszustwo.

W sieci można znaleźć świeże raporty o numerze 573 560 599. To nowe oszustwo, wykorzystujące naszą skłonność do interesowania się łatwymi i dużymi zarobkami. Oszuści podszywają się bowiem pod dobrze znaną giełdę Binance.

Oszustwo na Binance

Binance to giełda, na której inwestorzy mogą handlować przeróżnymi kryptowalutami oraz cyfrowymi dobrami w postaci NFT, oferuje także konto oszczędnościowe w kryptowalutach i różne inne usługi finansowe.

Jeśli zadzwoni do Ciebie numer +48 573 560 599, możesz mieć pewność, że to nie jest nikt z pracowników giełdy. Oszuści wykorzystują znaną markę, by wyłudzać dane finansowe Polaków. Dzwoniący oferują pomoc w przeniesieniu aktywów. W dłuższej perspektywie celem jest zapewne okradanie ofiar.

Do ostrzeżenia przyłączyła się obsługa giełdy. Należy pamiętać, że pracownicy Binance nigdy nie kontaktują się z klientami poza oficjalnym kanałem, jakim jest czat. Ponadto giełda przypomina, że nigdy nie prosi klientów o wrażliwe dane, przelewanie aktywów na wskazany adres czy instalację jakiejś aplikacji na smartfonie lub komputerze. Ponadto konsultanci nie dzwonią do klientów z ofertą pomocy w zakładaniu konta, przenoszeniu aktywów ani też nie obiecują gruszek na wierzbie w postaci niebotycznie wysokich zysków z inwestycji.

Nie daj się złapać. Jeśli zobaczysz połączenie z numeru 573560599, najlepiej w ogóle nie odbieraj. Przypominamy też, że istnieje kilka aplikacji, które pomogą obronić się przed dzwoniącymi oszustami, a także uwolnić się od telemarketerów. Informacje o nich znajdziesz w artykule poniżej:

Źródło zdjęć: r.classen / Shutterstock

Źródło tekstu: własne