Nieznany numer +48732202060 nęka Polaków. Od razu go blokuj

Próby telefoniczny oszustw nie ustają. W ostatnich tygodniach wielu Polakom we znaki daje się numer +48732202060. Rozmówca obiecuje pieniądze, więc ktoś może się nabrać.

Polacy nieustannie atakowani są podejrzanymi telefonami wykonywanymi z nieznanych numerów. Część z nich od razu wychwytywana jest przez system i oznaczana jako spam, ale wiele z nich nie zostaje od razu rozpoznanych. Tak jest najwyraźniej w tym przypadku.

732 202 060 wyłudza dane

Numer +48732202060, widziany w telefonie jako 732 202 060, może zaciekawić, bo dość łatwo go zapamiętać, co sugeruje, że należy do normalnego użytkownika – może naszego znajomego? Może kogoś z pracy? Może to z urzędu? Polacy nękani są połączeniami z 732 202 060 już od dobrych kilku miesięcy. Pod koniec czerwca i na początku lipca numer wciąż jest bardzo aktywny i wciąż ktoś próbuje wciągnąć nas w rozmowę.

Na stronie nieznany-numer.pl podejrzany numer 732 202 060 był już wyszukiwany blisko 180 tys. razy i doczekał się grubo ponad 600 komentarzy. Widać więc, jak bardzo jest dokuczliwy. Niestety, wciąż działa.

Z opinii użytkowników wynika, że z numeru +48732202060 dzwonią oszuści w sprawie „rekompensaty za kredyt we frankach szwajcarskich”, która rzekomo „widnieje w systemie” i czeka na odebranie. Naciągacze przedstawiają się jako firma ubezpieczeniowa, która ma pomóc zdobyć te pieniądze. Oczywiście oszuści wybierają ofiary losowo, więc nawet gdy nie mamy kredytu we frankach, to również będą nam zawracać głowę. Pytani o szczegóły, nie potrafią podać nazwy firmy, z której rzekomo dzwonią.

Wszystko jest od początku do końca oszustwem i chodzi tylko o jedno: wyłudzenie naszych danych osobowych. Dysponując takimi informacjami, przestępcy mogą dokonać kolejnych oszustw, na przykład zaciągnąć kredyt na nasze nazwisko lub zawrzeć umowę telekomunikacyjną. Straty mogą się w tysiące złotych, można nawet stracić całe swoje oszczędności. Nie pozostaje nic, tylko od razu się rozłączyć, a numer +48732202060 zablokować.

Zobacz: Atak na miłośników Coca-coli. Nie zdziw się, gdy obudzisz się z pustym kontem

Zobacz: ING wydał pilny komunikat. Dotyczy nie tylko klientów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Opracowanie własne, nieznany-numer.pl