Telemarketer zakręcił mieszkanką Białegostoku. Straciła 100 tys. zł

34-latka z Białegostoku długo będzie pamiętała swoją przygodę z AI. Kobieta dała się omotać oszustom i straciła 100 tysięcy złotych na próbie inwestycji przy użyciu sztucznej inteligencji.

Przestępcy, podający się za przedstawicieli platformy inwestycyjnej tak zmanipulowali młodą kobietę, że ta dała im wszystkie dane do swojego konta bankowego. Oszuści uknuli w tym celu cały misterny plan. Byli na tyle mili, że pozwolili jej nawet wypłacić część zysków.

Historia ku przestrodze

Początek tej historii miał miejsce w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się reklamy, zachęcające do inwestowania za pomocą sztucznej inteligencji. 34-latka zarejestrowała się na jednej z takich stron, bowiem ta obiecywała całkiem dobre możliwości inwestycji.

Wszystko przebiegało jak należy. Kolejnym krokiem był kontakt telefoniczny z konsultantką wybranej platformy inwestycyjnej. Zadzwoniła ona do kobiety i zachęciła do wpłaty 200 dolarów. Następnie, z inwestującą skontaktował się analityk finansowy i objaśnił szczegóły transakcji. Kilka dni później mieszkanka Białegostoku miała już na swoim koncie podwojoną sumę wpłaconej kwoty.

W momencie, kiedy chciała wypłacić część zarobionych pieniędzy, na jej konto przelano około 400 złotych. Oszuści nadal się z nią kontaktowali i przedstawiali nowe możliwości zarobku. Aby jednak dalej mogła inwestować, poproszono ją o zarejestrowanie się w nowym programie za pomocą specjalnego formularza.

Link wysłany poprzez komunikator

Aby do niego wejść musiała kliknąć w link wysłany za pomocą komunikatora. `Nim się spostrzegła to podała wszystkie dane do swojego konta bankowego. Dostała też informacje, że na jej konto właśnie wypłynęła suma 40 tysięcy złotych. Niestety, finalnie przestępcy, mając dostęp do jej konta wypłacili pieniądze i pozaciągali na jej nazwisko kredytów. Zanim się zorientowała, że padła ofiarą oszustwa i udała się na policję, straciła 100 tysięcy złotych.

Policja apeluje, aby zachować ostrożność w podejmowaniu tego typu decyzji finansowych, zwłaszcza kiedy na szali stawiamy wszystkie nasze oszczędności. Najlepiej działać zawsze w myśl zasady ograniczonego zaufania, zwłaszcza w internecie.

Źródło zdjęć: Prathankarnpap / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PAP