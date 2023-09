Kupujesz w Lidlu? Uważaj, jest groźna pułapka

Cyberprzestępcy polują na klientów Lidla. Wydano ostrzeżenie.

Cyberprzestępcy nie próżnują i wzięli sobie na cel kolejną grupę potencjalnych ofiar. Mowa o klientów sieci Lidl, których wabią fałszywymi reklamami.

Przestępcy podszywają się pod Lidla. Nie dajcie się nabrać

O nowym oszustwie ostrzega CSIRT KNF. Jak donosi agencja, w mediach społecznościowych coraz częściej można trafić na reklamy, kierujące na fałszywą stronę sklepu internetowego Lidla. Witryna wygląda bardzo podobnie do prawdziwej, jednak można ją w łatwy sposób zidentyfikować po adresie (dla przypomnienia, ten prawdziwy to www.lidl.pl).

Po kliknięciu w taki fałszywy odnośnik lądujemy na stronie produktu, zwykle w okazyjnej cenie. Kiedy dodamy go do koszyka, witryna prosi o wpisanie naszych danych osobowych, w tym danych płatniczych, do formularza.

🚨Uwaga na kolejne oszustwo! Cyberprzestępcy zamieszczają fałszywe reklamy w mediach społecznościowych, w których zachęcają do zakupu produktów w atrakcyjnych cenach. Reklamy prowadzą na niebezpieczne strony, podszywające się pod sklep #Lidl, gdzie oszuści poza danymi osobowymi… pic.twitter.com/RrHFBvXJnM — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) September 22, 2023



Pod żadnym pozorem nie należy tego robić! Podane na stronie dane trafiają w ten sposób w ręce przestępców i mogą być wykorzystane do kradzieży naszych oszczędności.

Tradycyjnie zachęcamy do zachowania czujności i unikania klikania w podejrzane linki oraz oferty. Warto także ostrzec bliskich, ponieważ oni także mogą paść ofiarą oszustów.

