Pułapka na Polaka. Zagrożeni klienci KFC

Uwaga! Cyberprzestępcy przygotowali fałszywe strony podszywające się pod KFC, na których oferują możliwość otrzymania kuponów – podał na platformie X zespół CSIRT KNF.

Oszuści internetowi nie spoczywają na laurach i co kilka dni tworzą nowe pułapki. Właśnie ruszyła kampania wykorzystująca popularność sieci restauracji KFC.

Scenariusz jest dobrze znany, ale wykorzystuje nowy pomysł. Przestępcy skopiowali stronę KFC i postawili ją na swoim serwerze. Wszystko wygląda do złudzenia podobnie, a do skorzystania z oferty zachęcają kupony zniżkowe na zamówienia, podobne do tych, jakie znajdują się na kfc.pl. Głodny internauta może nie zauważyć, że to fałszywa strona w innej domenie. Jeżeli się nie zorientuje, będzie narażony na niebezpieczeństwo.

W rzeczywistości oszuści na niebezpiecznych stronach wyłudzają poświadczenia logowania do bankowości elektronicznej oraz informacje o kartach płatniczych – wyjaśnia CSIRT KNF. Łatwo się nabrać, bo wszystko wygląda dość wiarygodnie – jest strona z podsumowaniem zamówienia, po jego zatwierdzeniu użytkownik przenoszony jest do panelu transakcyjnego Płatności24 (oczywiście fałszywego), gdzie po wybraniu swojego banku proszony jest o podanie danych swojej karty płatniczej. Oczywiście nie należy tam nic wpisywać, bo numer karty trafi prosto w ręce oszusta.

Przedstawiony przez CSIRT KNF przypadek dotyczy nieistniejącej już strony pod adresem kfc[.]podianos.com, ale przestępcy potrafią tworzyć dziesiątki takich samych witryn pod różnymi adresami. Przekierowują do nich fałszywe reklamy w mediach społecznościowych lub w wyszukiwarce Google. W gąszczu podobnych, ale w pełni uczciwych ofert ze zniżkami i kuponami, które pojawiają się na popularnych stronach z okazjami, łatwo trafić na tę niewłaściwą, stworzoną przez przestępców.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CSIRT KNF

Źródło tekstu: CSIRT KNF ,opracowanie własne