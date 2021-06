Huawei otwiera w Chinach Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Prywatności

Firma Huawei otworzyła swoje największe Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Prywatności. To odpowiedź chińskiej firmy na wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego, które napędziła pandemia Covid-19 i przyspieszona cyfryzacja.

Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Prywatności (Global Cyber Security and Privacy Protection Transparency Center) w chińskim Dongguan ma za zadanie ułatwić komunikację i współpracę pomiędzy firmą Huawei i jej kluczowymi interesariuszami. Celem jest ujednolicenie procesów rozwoju standardów bezpieczeństwa i mechanizmów weryfikacji oraz innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Centrum będzie otwarte dla organów regulacyjnych, niezależnych organizacji testujących, organizacji normalizacyjnych, a także klientów, partnerów i dostawców chińskiego producenta.

Cyberbezpieczeństwo jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Cała nasza branża musi współpracować, dzielić się najlepszymi praktykami i budować nasz wspólny potencjał w zakresie zarządzania ochroną danych, standardów, technologii. Musimy dać zarówno społeczeństwu, jak i organom regulacyjnym powód do zaufania w bezpieczeństwo produktów i usług, z których korzystają na co dzień. Razem możemy znaleźć właściwą równowagę między bezpieczeństwem a rozwojem w coraz bardziej cyfrowym świecie.

– powiedział Ken Hu, rotacyjny prezes Huawei

Podczas wydarzenia, Huawei zaprezentował również szczegóły stosowanej przez siebie strategii zapewniania bezpieczeństwa produktów oraz usług Product Security Baseline. To dokument podsumowujący ponad 10 lat prac nad mechanizmami zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniający szeroki zakres zewnętrznych regulacji, standardów technicznych i wymogów prawnych. Na przestrzeni lat, Huawei zbudował ponad 1500 sieci, które łączą ponad 3 miliardy ludzi w 170 krajach i regionach. Żadna z tych sieci nigdy nie doświadczyła żadnego poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Po raz pierwszy dzielimy się naszymi podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z całą branżą, a nie tylko z głównymi dostawcami. Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych, w tym klientów, regulatorów, organizacje normalizacyjne, dostawców technologii i organizacje testujące, do przyłączenia się do dyskusji i pracy nad podstawami cyberbezpieczeństwa. Razem możemy stale podnosić bezpieczeństwo produktów w całej branży.

– powiedział Sean Yang, dyrektor Globalnego Biura Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Prywatności Huawei

Obecnie w branży nadal brakuje skoordynowanego podejścia do bezpieczeństwa cyfrowego, opartego na wspólnych standardach.

Cyberbezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność. Rządy, organizacje normalizacyjne i dostawcy technologii muszą ściślej współpracować w celu wypracowania jednolitego podejścia. Musi to być wspólny wysiłek na globalnym poziomie. Tylko tak stworzymy godne zaufania środowisko cyfrowe, które sprosta wyzwaniom dnia dzisiejszego i przyszłości