Google razem z rządem chce nauczyć Polaków czegoś ważnego

Polski oddział Google wraz z Ministerstwem Cyfryzacji oraz NASK i CERT Polska rozpoczął kampanię edukacyjną poświęconą weryfikacji dwuetapowej. Chodzi o to, żeby Polacy nauczyli się w bezpieczny sposób korzystać z kont on-line.

Google poinformował o wspólnej akcji prowadzonej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji oraz NASK i CERT Polska. Jej celem jest zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z przejęciem kont online. Pomysłodawcy kampanii chcą zachęcić do stosowania dodatkowych zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników.

O akcji informował już CERT Polska.

Do ruszenia z akcją skłoniły Google niepokojące statystyki. Zeszłoroczne badanie świadomości Polaków z zakresu cyberbezpieczeństwa przeprowadzone dla Google przez CBM Indicator wykazało, że o phishingu słyszało 47% z nas, o ataku DDoS 21%, a o ransomware zaledwie 16%.

Niską świadomość zagrożeń próbują wykorzystać cyberprzestępcy. W 2022 roku zespół CERT Polska odnotował ponad 322 tys. zgłoszeń zagrożeń cyberbezpieczeństwa – to wzrost o blisko 178% w porównaniu z rokiem 2021.

Również agresja Rosji na Ukrainę przyczyniła się do wzmożenia aktywności cyberprzestępców. Z raportu „Fog of War”, przygotowanego przez zespół Google Threat Analysis Group (TAG) i Mandiant, wynika, że liczba osób w państwach NATO, które doświadczyły ataków w internecie w 2022 roku wzrosła o ponad 300% w porównaniu do roku 2020.

Stosuj weryfikację dwuetapową!

Google przypomina, że jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa w internecie jest weryfikacja dwuetapowa. Według wspomnianego badania CBM Indicator, o tej formie zabezpieczenia słyszało 66% badanych. Niestety korzysta z niego tylko 50% z nas.

Weryfikacja dwuetapowa, zwana również uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, logowaniem dwuetapowym itp. jest prostym zabezpieczeniem, które w wyraźny sposób zwiększa nasze bezpieczeństwo w internecie

– przypomina Google.

Przy logowaniu do naszego konta w banku, na maila lub do innej usługi, oprócz podania loginu i hasła, musimy również uwierzytelnić się przy użyciu telefonu, tabletu lub innego urządzenia. Zazwyczaj na nasz telefon przychodzi dodatkowy, jednorazowy pin, token lub hasło, który następnie musimy wpisać na stronie, na którą chcemy się zalogować. Możemy również korzystać ze specjalnych aplikacji, np. Google Authenticator.

Mimo że jest to bardzo proste zabezpieczenie, w wyraźny sposób ogranicza ryzyko przejęcia naszych kont

– podkreśla Google.

Wspólna kampania Google, Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK i z CERT Polska

Kampania edukacyjno-informacyjna, którą Google przygotował wspólnie z rządem, ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z przejęciem kont online i zachęcić do stosowania dodatkowych zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo użytkowników. Akcja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i realizowana w internecie, telewizji, radiu i prasie.

Dodatkową wiedzę na temat weryfikacji dwuetapowej można zaczerpnąć też strony przygotowanej przez zespół CERT Polska: www.cert.pl/2etapy. Udostępniono tam dodatkowe materiały na temat weryfikacji dwuetapowej. Internauci dowiedzą się z niej, na czym polega to rozwiązanie i jak je uruchomić na popularnych kontach w sieci, takich jak e-mail czy media społecznościowe.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Polska

Źródło tekstu: Blog Google Polska