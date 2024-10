Google miesza w rozmowach telefonicznych. Będzie zmiana na Androidzie

Google pracuje nad nową funkcją, która ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników systemu Android. Dotyczy ona rozmów głosowych.

System Android wkrótce wzbogaci się o nowy mechanizm bezpieczeństwa, który ma uchronić użytkowników mobilnego systemu przed oszustwami. Tym razem Google skupił się na rozmowach telefonicznych. To właśnie w ich trakcie znajdzie zmiana.

Bezpieczniejszy Android

Ta zmiana to zablokowanie możliwości wyłączenia Google Play Protect w trakcie prowadzenia rozmów. W ten sposób Android ma uchronić użytkowników przed instalowaniem złośliwego oprogramowania, gdy rozmawiamy z kimś, kto np. podaje się za pracownika banku lub policjanta.

Domyślnie Play Protect jest włączone i ma za zadanie uchronić nas przed instalowaniem aplikacji z niepewnych źródeł. Oczywiście da się to zabezpieczenie wyłączyć, ale trzeba to zrobić ręcznie, przechodząc do ustawień w Sklepie Play. Niedługo nie będzie to możliwe w trakcie rozmów, ponieważ przełącznik zostanie w tym czasie nieaktywny.

Nowość w pierwszej kolejności pojawi się w Singapurze, ale sam kod znajduje się już w Play Protect, więc wystarczy, że Google uaktywni go w pozostałych regionach, co powinno nastąpić z czasem.

