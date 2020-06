Na wirtualnym dysku Dropbox będziemy mogli przechowywać nie tylko swoje pliki, ale także hasła. Dropbox pracuje nad menedżerem haseł.

Aplikacja nazywa się po prostu Dropbox Passwords. Menedżer haseł Dropboxa jest już dostępny w Google Play we wczesnej wersji. Każdy może ją pobrać, ale tylko osoby zaproszone mogą połączyć ją ze swoim kontem Dropbox – a to tam będą zapisywane zaszyfrowane kopie haseł.

Dropbox przewiduje automatyczną synchronizację haseł między różnymi urządzeniami i dostęp do haseł z dowolnego miejsca. Jak przystało na porządnego menedżera haseł, Dropbox Passwords zapewni też automatyczne uzupełnianie danych logowania. Z opisu aplikacji wynika, że będzie ona uzupełniać dane także w innych aplikacjach mobilnych. Prawdopodobnie aplikacja będzie integrować się z systemem autouzupełniania na Androidzie.

Co ważne, hasła są zapisywane w trybie zero-knowledge. To znaczy, że tylko ty masz do nich dostęp i tylko ty możesz je odszyfrować.

Warto zaznaczyć, że Dropbox nie nazywa nowej aplikacji menedżerem haseł, choć pasuje ona do tej kategorii. Jest tu nawet generator silnych haseł dla nowych kont.

