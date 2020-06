Chrome dla Androida otrzymuje nową funkcję bezpieczeństwa

Po edycji desktopowej, Google dodaje funkcję sprawdzania bezpieczeństwa dla edycji na Androida.

Funkcja "Potwierdzenie bezpieczeństwa" pojawiła się na desktopowej edycji Chrome już jakiś czas temu. Jej założeniem jest zwiększenie bezpieczeństwa internautów podczas przeglądania stron.

Teraz otrzymają ją użytkownicy wersji mobilnej, która - podobnie jak edycja desktopowa - zalicza się do najczęściej używanych przeglądarek na świecie. Jest ona póki co dostępna w edycji Canary, a do powszechnego użytku powinna wejść w ciągu kolejnych dni. A co daje?

Przede wszystkim umożliwia Bezpieczne przeglądanie - po włączeniu tego ustawienia wykonuje skanowanie witryny pod kątem niebezpiecznych elementów, jak oprogramowanie zagrażające bezpieczeństwu systemu czy phishingowe. Sprawdza również, czy używana jest najnowsza wersja Chrome, a jeśli tak się nie dzieje, dokonuje aktualizacji. Ponadto - i co również istotne - bada zapisane w przeglądarce loginy i hasła, aby sprawdzić, czy nie znalazły się one w którymś z wycieków danych w sieci.

Jak włączyć "Potwierdzenie bezpieczeństwa" na mobilnym Chrome? Przede wszystkim musisz mieć edycję Canary - możesz ją pobrać z oficjalnej witryny. Następnie uruchom ją i wykonaj kolejno te czynności:

wpisz do paska adresu chrome://flags

wyszukaj funkcję “Safety check”

włączą ją i zrestartuj przegladarkę

otwórz ustawienia

naciśnij "Sprawdzanie" przy nowej funkcji

Po chwili zobaczysz rezultaty skanowania. Gotowe.

