Polacy znów nabijani w butelkę, chodzi o znane sklepy

Okazja na Black Friday z przeceną aż 80%? Nie daj się na to nabrać. W ten sposób przestępcy zastawiają sidła na internautów. Na fałszywych stronach sklepów można stracić pieniądze.

Szaleństwo Black Friday to okazja dla internetowych oszustów. Nie chodzi tylko o manipulacje cenami czy pozorne promocje, ale także o poważne ataki przestępców. CSIRT KNF, czyli specjaliści od bezpieczeństwa polskiego sektora finansowego, ostrzegają o kolejnym pomyśle na wyłudzenie od nas pieniędzy. Chodzi o fałszywe strony sklepów internetowych.

Oszuści tworzą fałszywe strony sklepów oferujących produkty w bardzo atrakcyjnych cenach

– ostrzega CSIRT KNF.

Witryny podrobionych sklepów wyglądają bardzo podobnie do prawdziwych i kuszą wysokimi obniżkami, nawet 80%. Jeżeli ktoś tam wejdzie, na przykład klikając reklamę na Facebooku lub w wyszukiwarce Google, nawet nie zauważy, że trafił w złe miejsce. Bo kto w ferworze poszukiwania super przecen zwraca uwagę na adres w pasku przeglądarki?

CSIRT KNF podał pięć przykładów takich fałszywych stron sklepów, ale trzeba pamiętać, że może być ich o wiele więcej.

Prawdziwa strona 4f.com.pl – fałszywa strona 4f-pl.online

– fałszywa strona Prawdziwa strona wojas.pl – fałszywa strona wojas-shop.top

– fałszywa strona Prawdziwa strona reserved com – fałszywa strona reserved-pl.top

– fałszywa strona Prawdziwa strona ccc.eu – fałszywa strona ccconline.top

– fałszywa strona Prawdziwa strona mohito.com – fałszywa strona mohito-pl.top

Ten sam mechanizm może dotyczyć dziesiątek innych popularnych marek. Próba sfinalizowania zakupów na tego typu stronach może skończyć się fatalnie – w pierwszym z fałszywych sklepów oszuści przyjmują płatności tylko kartami kredytowymi oraz przez PayPal, co ułatwia im przekręt. Nie tylko dostaną pieniądze z naszego konta, ale mogą także zdobyć dane karty i wykorzystać je do innych przestępstw. Oczywiście towar „kupiony” w takim sklepie nigdy do nas nie dotrze.

Inną metodą wyłudzeń, stosowaną przez przestępców na podrobionych stronach, jest tworzenie fałszywych bramek płatniczych, przekierowujących do fałszywych stron banków.

Nie klikaj w podejrzane reklamy. Pamiętaj, że jeśli oferta wydaje się zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa, prawdopodobnie jest to oszustwo

– radzi CSIRT KNF.

