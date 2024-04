Taki SMS od razu zignoruj. Inaczej słono zapłacisz

Biuro Informacji Kredytowej przestrzega przed nowym oszustwem. Na telefony Polaków trafiają fałszywe wiadomości SMS z informacją o wpisaniu na listę dłużników.

Biuro Informacji Kredytowej wysyła do użytkowników informację o oszustwie, które zostało w nich wycelowane. Co ciekawe, przedsiębiorstwo dowiedziało się o nim od serwisu Niebezpiecznik.pl, który specjalizuje się w tematyce cyberbezpieczeństwa.

Oszustwo na BIK

BIK przestrzega, że na telefony Polaków zaczęły trafiać SMS-y informujące o wpisaniu ich na listę dłużników. W rzeczywistości jest to zwykłe oszustwo. Co gorsze, metoda może być niezwykle skuteczna, bowiem w wiadomości znajdują się poprawne dane osobowe ofiary.

Poza tym w SMS-ie znajduje się też link, z którego użytkownicy mogą pobrać raport. Wejście w adres i pobranie informacji wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości aż 1299 zł. W ten sposób oszuści próbują zarabiać na nieświadomych użytkownikach.

MONIT

Imię Nazwisko informujemy o ryzyku dokonania nowego wpisu na liste dluznikow. Pobierz raport o sobie na BazaWindykacyjna[kropka]pl Hasło: XXX.

- brzmi SMS.

Oszuści liczą na to, że nieświadomi użytkownicy zdecydują się zapłacić, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście zostali wpisani na listę dłużników. Jeśli nie uiszczą opłaty w wysokości 1299 zł, to są straszeni wpisaniem do rejestru, co ma bardzo negatywny wpływ między innymi na zdolność kredytową.

