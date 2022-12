Czekasz na kuriera? Uważaj, groźna pułapka

Przestępcy po raz kolejny wzięli na cel oszczędności Polaków. Trwa kampania, w której podszywają się pod kurierów.

Robiliście zakupy przy okazji Black Friday? A może zamawialiście niedawno prezenty dla bliskich? Jeśli nie, to pewnie niebawem to zrobicie - tak jak większość Polaków. Grudzień to bardzo intensywny okres dla branży e-commerce. Praktycznie każdy czeka na jakąś zamówioną przez Internet paczkę.

Fałszywe SMS-y do kurierów. Można stracić pieniądze

Niestety zdają sobie z tego sprawę także cyberprzestępcy, czego owocem jest ostatnia fala fałszywych SMS-ów rozsyłanych na telefony Polaków. Oszuści podszywają się w nich pod firmy kurierskie, informując, że dostawa paczki została wstrzymana, dopóki nie uregulujemy dodatkowej należności. Wystarczy, że klikniemy w załączony do wiadomości odnośnik.

Przykłady złośliwych wiadomości

Oczywiście pod żadnym pozorem nie należy tego robić. Po kliknięciu zostaniemy odesłani na fałszywą stronę internetową, za pomocą której przestępcy będą mogli przejąć nasze dane dostępu do konta bankowego, a tym samym do naszych oszczędności.

Tego typu ataki nie są niczym nowym, jednak w związku z trwającym sezonem przedświątecznym ich liczba znacząco wzrosła, a w każdym razie tak wydają się sugerować zgłoszenia od naszych czytelników. Zachęcamy więc do zachowania szczególnej czujności i ostrzeżenia bliskich.

