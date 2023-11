Tego z telefonem lepiej nie rób. Sam szef Google przestrzega

Szef firmy Alphabet, a tym samy także Google, przestrzega użytkowników Androida. Tego nie powinieneś robić na swoim telefonie.

Android od zawsze różnił się od iOS-a swoją otwartością. System Google'a pozwala między innymi na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł. Jednak nie powinniśmy tego robić, a tak przynajmniej twierdzi Sundari Pichai, czyli szef Alphabet.

Instalowanie aplikacji na Androidzie

Sundari Pichai pod przysięgą zeznał w sądzie, że użytkownicy Androida nie powinni instalować aplikacji z nieznanych źródeł. Jego zdaniem może to doprowadzić do zainstalowania szkodliwego oprogramowania, co z kolei może poważnie zagrozić bezpieczeństwu. Tego typu aplikacje mogą kraść nasze dane, w tym między innymi loginy i hasła, np. do banku.

Cała ta dyskusja jest o tyle ciekawa, że Apple nigdy nie pozwalał na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł. Jednak w przyszłym roku może się to zmienić, bowiem Unia Europejska chce wymusić na firmie z Cupertino większą otwartość. Apple prawdopodobnie będzie musiał dostosować się do nowych wytycznych i pozwolić na instalowanie aplikacji z innych źródeł niż App Store, a przynajmniej w 27 krajach członkowskich EU.

Zobacz: Piekło zamarzło. iPhone pozwoli po ludzku wysłać wiadomość

Zobacz: mObywatel nie dojechał. Wyczekiwana nowość dopiero w grudniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Andri wahyudi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena