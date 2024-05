Lepiej usuń to z telefonu. Kradnie dane do konta bankowego

Złośliwe oprogramowanie o nazwie Anatsa kradnie dane do konta bankowego. Właśnie zostało wykryte w kolejnych aplikacjach w Sklepie Play.

Anatsa, znane także jako Teabot, to niezwykle groźne oprogramowanie na Androida, które bierze na cel aplikacje bankowe i finansowe ponad 650 instytucji w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Azji. W przeszłości zostało wykryte w kilkudziesięciu aplikacjach w Sklepie Play, a teraz wraca za sprawą dwóch kolejnych. Jeśli je zainstalowałeś, to możesz mieć duży problem.

Malware na Androida kradnie dane do konta bankowego

Eksperci z firmy Zscaler donoszą o dwóch nowych aplikacjach, które pojawiły się w Sklepie Play i zawierają złośliwy kod. To PDF Reader & File Manager oraz QR Reader & File Manager, które zostały pobrane ponad 70 tys. razy. Na szczęście zostały one już usunięte, ale jeśli macie je na swoim telefonie, to lepiej jak najszybciej się ich pozbądźcie.

W obu przypadkach zawierają one wspominany wcześniej malware, które może wykraść nasze dane logowania do banku i w ten sposób przeprowadzać nieautoryzowane transakcje, czyli po prostu kraść nasze pieniądze.

W sumie eksperci ds. bezpieczeństwa wykryli w ostatnich miesiącach aż 90 szkodliwych aplikacji w Sklepie Play, które zostały pobrane aż 5,5 mln razy. Większość złośliwych aplikacji podszywała się pod narzędzia, aplikacje do personalizacji, narzędzia fotograficzne, aplikacje zwiększające produktywność oraz aplikacje zdrowotne i fitness. W rzeczywistości zawierają malware z rodziny Joker, Facestealer, Anatsa, Coper oraz adware.

Szczególnie groźne są właśnie Anatsa oraz Coper, bowiem mogą one wykraść bardzo wrażliwe dane. Niestety, Zscaler nie podało pełnej listy tych 90 aplikacji, ale zostały one zgłoszone do Google i prawdopodobnie usunięte ze sklepu z appkami.

