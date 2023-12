Polacy dostają nietypowy alert RCB. Chodzi o 31 grudnia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie do wszystkich, którzy zamierzają hucznie bawić się w sylwestrową noc. Tego nie należy robić.

Sylwestrowa noc to z jednej strony czas hucznych zabaw, a z drugiej jedna z najniebezpieczniejszych nocy w całym roku. Szpitale ostatniego i pierwszego dnia w danym roku niestety mają co robić. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie.

RCB ostrzega, że sylwestrowa noc, jeśli nie będziemy zachowywać się odpowiedzialnie, może skończyć się bardzo nieprzyjemnie. Dlatego wystosowano ostrzeżenie, w którym możemy przeczytać, czego tej nocy nie należy robić.

Pojawiło się przypomnienie, aby wszystkie petardy i fajerwerki dokładnie sprawdzić przed odpaleniem, czy na pewno są kompletnie i nieuszkodzone. Jeśli coś zauważymy, to po żadnym pozorem nie powinniśmy takiego ładunku odpalać.

Może zdarzyć się tak, że efekt eksplozji nastąpi z opóźnieniem, a my, podchodząc do ładunku, narażamy swoje życie i zdrowie. Pamiętajmy, że niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa grozi trwałym kalectwem, a nawet śmiercią.